这次以跳水皇后回归！ 申慜娥睽违四年挑战惊悚电影《DIVA》
电影 2018年11月8日 星期四14:14 Erin
演员申慜娥（申敏儿）要再度以她最可爱的酒窝微笑与大家见面了。
日前申慜娥所属公司在官方IG上表示：“电影《DIVA》终於已开拍了，之前这段时间里相当辛苦的慜娥小姐，让我们为她鼓掌~”文字后并放上两张可爱的申慜娥近照。
照片中的申慜娥气色很好也依旧美丽动人，手中拿著电影《DIVA》的剧本，她戴著一顶黑色鸭舌帽搭配棕色的宽松上衣，看来相当悠闲，歪著头微笑还露出了招牌酒窝超级可爱。另一张照片则是在开镜纪念上收到了花束，她捧著这束花脸上表情感觉相当幸福，申慜娥一举一动都很有女神魅力相当吸睛。
《DIVA》也是申慜娥睽违四年再度回归大萤幕的作品，diva这个字可形容一些领域中相当出名的女性，而剧情描述跳水界的皇后李英（申慜娥饰），在遭遇怪异的事故之后记忆尽失，透过找寻过往的记忆，却也同时揭开了真相的秘密，是一部悬疑作品，而申慜娥也表示很喜欢这个剧本，为了演出跳水皇后更是专心接受了许多跳水方面的专业训练，希望能把这角色表现得淋漓尽致。
《DIVA》预计於2019年上映。
照片：AM Entertainment IG
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