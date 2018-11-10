都敬秀演技大受好評！其實EXO裡，他們也有演過戲喔～

誰說愛豆都是靠顏值不靠演技？ 看看EXO的D.O.都敬秀就知道了，根本就是顏值演技都線上的正面例子。 由他主演的《百日的郎君》每次播出都刷新自身紀錄，完全打破了觀眾對於愛豆演戲的偏見。
愛豆出身的都敬秀自出道以來參演過不少影視劇片，13年就拍攝了大螢幕處女作《Cart》，之後在表演的道路上就「一發不可收拾」，陸續接拍了《沒關係，是愛情啊》、《純情》、《與神同行》1&2、《7號室》、《Swing Kids》，還拿下了電視劇、電影界的最佳人氣獎，這就是觀眾對他演技的認可，難怪大家都稱他是「都演員」。
其實除了都敬秀之外，EXO裡也有不少潛在的演員呢~
SUHO，長相很有貴公子氣質的隊長曾出演過《總理和我》、《我鄰居是EXO》、《致美麗的你》、《光輝歲月》、《Rich Man》等作品，他簡直自帶精英氣場，西裝在身完全就是霸道精英總裁啊~
XIUMIN，長相帶著一絲陰柔魅惑氣質的大哥在《愛上挑戰》、《我鄰居是EXO》、《鳳伊金先達》都露過臉。 《鳳伊金先達》中最後被刀捅死那段簡直慘不忍睹。
演技可圈可點的伯賢，參演過《致美麗的你》、《最佳李順心》和《我鄰居是EXO》，但最讓人印象深刻的該是《步步驚心麗》中的淘氣可愛萌萌十王子，最後數箭穿身慘死的場景看得小編想給編劇寄刀片啊！！！
燦烈也演出過不少作品呢，像《最佳李順心》、《致美麗的你》、《歡迎來到皇家別墅》、《明知後悔還會做的事》、《我鄰居是EXO》《長壽商會》、《所以...... 和黑粉結婚了》、《Missing 9》都有他的身影。
KAI，素有人間GUCCI之稱的KAI在《春天來了》、《我鄰居是EXO》、《Andante》、《Choco Bank》中有露過面，雖然除了《我鄰居是EXO》之外戲份不多，但不少粉絲都說只要看到他的臉就很滿足了。
老么世勳，出演過《致美麗的你》、《最佳李順心》、《歡迎來到皇家別墅》、《女神締造者》、《親愛的阿基米德》、《我鄰居是EXO》、《獨孤Rewind》，演技經過打磨也是越來越好。
中國成員張藝興也活躍在大小螢幕上，出演了《黃金瞳》、《求婚大作戰》、《好先生》、《老九門》、《從天而降》《前任2：備胎反擊戰》、《建軍大業》等中國影視劇，最近還憑藉《一出好戲》亮相釜山電影節，演技也大有提升呢~
「圖：各影視劇截圖」
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