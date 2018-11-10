都敬秀演技大受好评！其实EXO里，他们也有演过戏喔～

谁说爱豆都是靠颜值不靠演技？ 看看EXO的D.O.都敬秀就知道了，根本就是颜值演技都线上的正面例子。 由他主演的《百日的郎君》每次播出都刷新自身纪录，完全打破了观众对於爱豆演戏的偏见。
爱豆出身的都敬秀自出道以来参演过不少影视剧片，13年就拍摄了大萤幕处女作《Cart》，之后在表演的道路上就「一发不可收拾」，陆续接拍了《没关系，是爱情啊》、《纯情》、《与神同行》1&2、《7号室》、《Swing Kids》，还拿下了电视剧、电影界的最佳人气奖，这就是观众对他演技的认可，难怪大家都称他是「都演员」。
其实除了都敬秀之外，EXO里也有不少潜在的演员呢~
SUHO，长相很有贵公子气质的队长曾出演过《总理和我》、《我邻居是EXO》、《致美丽的你》、《光辉岁月》、《Rich Man》等作品，他简直自带精英气场，西装在身完全就是霸道精英总裁啊~
XIUMIN，长相带著一丝阴柔魅惑气质的大哥在《爱上挑战》、《我邻居是EXO》、《凤伊金先达》都露过脸。 《凤伊金先达》中最后被刀捅死那段简直惨不忍睹。
演技可圈可点的伯贤，参演过《致美丽的你》、《最佳李顺心》和《我邻居是EXO》，但最让人印象深刻的该是《步步惊心丽》中的淘气可爱萌萌十王子，最后数箭穿身惨死的场景看得小编想给编剧寄刀片啊！！！
灿烈也演出过不少作品呢，像《最佳李顺心》、《致美丽的你》、《欢迎来到皇家别墅》、《明知后悔还会做的事》、《我邻居是EXO》《长寿商会》、《所以...... 和黑粉结婚了》、《Missing 9》都有他的身影。
KAI，素有人间GUCCI之称的KAI在《春天来了》、《我邻居是EXO》、《Andante》、《Choco Bank》中有露过面，虽然除了《我邻居是EXO》之外戏份不多，但不少粉丝都说只要看到他的脸就很满足了。
老么世勋，出演过《致美丽的你》、《最佳李顺心》、《欢迎来到皇家别墅》、《女神缔造者》、《亲爱的阿基米德》、《我邻居是EXO》、《独孤Rewind》，演技经过打磨也是越来越好。
中国成员张艺兴也活跃在大小萤幕上，出演了《黄金瞳》、《求婚大作战》、《好先生》、《老九门》、《从天而降》《前任2：备胎反击战》、《建军大业》等中国影视剧，最近还凭藉《一出好戏》亮相釜山电影节，演技也大有提升呢~
「图：各影视剧截图」
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