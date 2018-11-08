李俊昊有望出演tvN新劇《自白》，又是一個虐心、人生波折的角色啊～

李俊昊有望出演tvN新劇《自白》，又是一個虐心、人生波折的角色啊～

韓劇   2018年11月8日   星期四10:20   MiJimin  

我說俊昊啊～怎麼總是拿到人生那麼不順遂的角色呢～！？TAT 偶爾演個高富帥、本部長、富二代之類的也不錯啊…。

昨日上午有媒體報導2PM李俊昊確定出演tvN新劇《自白》（자백）的男主角，但隨後JYP娛樂便表示僅收到該劇提案，仍然在討論是否要出演的事宜。

《自白》是一部對法律充滿諷刺意味的故事，以”一事不再理原則”（一旦處理過的案件，便不再受理的法律一般原則）為故事背景，主人公崔國善從小便患有無法被治癒的心臟病，外表看似柔弱卻相當有膽識，性格堅強且不輕易屈服。

這部劇的主人公將牽扯到殺人事件，充滿諷刺意味，人生也相當不順遂，也不僅讓粉絲感嘆到，李俊昊經常接到這種類型的提案，又虐又苦的經歷，每一次的角色都很有挑戰性啊～！

▼在《只是相愛的關係》和《油膩的Melo》中，人生經歷都蠻苦的～！

tvN新劇《自白》由《芝加哥打字機》金哲圭導演，與林熙哲作家合作打造，預計在明年3月播出。

（圖自：《只是相愛的關係》官方劇照／TVdaily）

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