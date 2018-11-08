李俊昊有望出演tvN新剧《自白》，又是一个虐心、人生波折的角色啊～
韩剧 2018年11月8日 星期四10:20 MiJimin
我说俊昊啊～怎么总是拿到人生那么不顺遂的角色呢～！？TAT 偶尔演个高富帅、本部长、富二代之类的也不错啊…。
昨日上午有媒体报导2PM李俊昊确定出演tvN新剧《自白》（자백）的男主角，但随后JYP娱乐便表示仅收到该剧提案，仍然在讨论是否要出演的事宜。
《自白》是一部对法律充满讽刺意味的故事，以”一事不再理原则”（一旦处理过的案件，便不再受理的法律一般原则）为故事背景，主人公崔国善从小便患有无法被治愈的心脏病，外表看似柔弱却相当有胆识，性格坚强且不轻易屈服。
这部剧的主人公将牵扯到杀人事件，充满讽刺意味，人生也相当不顺遂，也不仅让粉丝感叹到，李俊昊经常接到这种类型的提案，又虐又苦的经历，每一次的角色都很有挑战性啊～！
▼在《只是相爱的关系》和《油腻的Melo》中，人生经历都蛮苦的～！
tvN新剧《自白》由《芝加哥打字机》金哲圭导演，与林熙哲作家合作打造，预计在明年3月播出。
（图自：《只是相爱的关系》官方剧照／TVdaily）
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