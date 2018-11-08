出道 13 年還是走在很前面！Super Junior 參加墨西哥頒獎典禮
KPOP 2018年11月8日 星期四08:51 施乃琪
Super Junior 被譽為韓流橫掃國際的先驅絕非偶然，因為才剛慶祝出道十三週年的他們如今依然在幫韓流開路！
Super Junior 獲邀於墨西哥時間 7 日傍晚參加阿茲特克體育場舉行的《2018 Telehit Awards》，這是一場由當地知音樂頻道 Telehit 主辦、有七萬多名觀眾參與的盛會。
今年適逢 Telehit 開台廿五週年慶，頻道早早就邀來歐美各國的知名音樂人共襄盛舉，而 Super Junior 也因為這一年來接連與拉丁裔歌手合作、積極進軍中南美洲而成為受邀對象，更是史上第一組獲邀的韓國代表！
在這場頒獎典禮上不僅能聽見 Super Junior 的最新主打歌 “One More Time”，過去經典的 “Sorry, Sorry”、”Mr. Simple”⋯⋯等歌曲也會登場，現場氣氛非常讓人期待啊！
（照片來源：Label SJ）
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