出道 13 年还是走在很前面！Super Junior 参加墨西哥颁奖典礼
KPOP 2018年11月8日 星期四08:51 施乃琪
Super Junior 被誉为韩流横扫国际的先驱绝非偶然，因为才刚庆祝出道十三周年的他们如今依然在帮韩流开路！
Super Junior 获邀於墨西哥时间 7 日傍晚参加阿兹特克体育场举行的《2018 Telehit Awards》，这是一场由当地知音乐频道 Telehit 主办、有七万多名观众参与的盛会。
今年适逢 Telehit 开台廿五周年庆，频道早早就邀来欧美各国的知名音乐人共襄盛举，而 Super Junior 也因为这一年来接连与拉丁裔歌手合作、积极进军中南美洲而成为受邀对象，更是史上第一组获邀的韩国代表！
在这场颁奖典礼上不仅能听见 Super Junior 的最新主打歌 “One More Time”，过去经典的 “Sorry, Sorry”、”Mr. Simple”⋯⋯等歌曲也会登场，现场气氛非常让人期待啊！
（照片来源：Label SJ）
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