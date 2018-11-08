独自享受这片秋景：景福宫咖啡Project on the road！ 《超人回来了》小可爱娜恩发型变迁史：从ELSA到张赫再到PUCCA～每一个都超可爱♥ 韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-狐狸新娘、仙女双双再刷新 防弹少年团或无缘Grammy Awards的新人奖！原因竟是歌太多？ 《Under Nineteen》的什么表演让导师们和MC看得瞠目结舌？ 时隔半年多 黄致列有望在 11 月底前回归！ 出道 13 年还是走在很前面！Super Junior 参加墨西哥颁奖典礼 EXO世勋爆料刘在锡人前人后态度不一？！ 竟还喊话：继续保持 超幸运碗粉！Wanna One姜丹尼尔和站姐约定：将邕圣佑带到站姐前给拍～ 具荷拉事件新发现：前男友竟曾偷拍她！ 两人均已被起诉 《Produce 101》系列又来了 Mnet 确定将再度制播新一季节目！ 想跟允浩一样早上充满活力吗？听这一首歌吧！ 《Produce 101》第四季将在明年首播？Mnet方面回应：「新的一季确实正在讨论中」

Super Junior 被誉为韩流横扫国际的先驱绝非偶然，因为才刚庆祝出道十三周年的他们如今依然在帮韩流开路！

Super Junior 获邀於墨西哥时间 7 日傍晚参加阿兹特克体育场举行的《2018 Telehit Awards》，这是一场由当地知音乐频道 Telehit 主办、有七万多名观众参与的盛会。

今年适逢 Telehit 开台廿五周年庆，频道早早就邀来欧美各国的知名音乐人共襄盛举，而 Super Junior 也因为这一年来接连与拉丁裔歌手合作、积极进军中南美洲而成为受邀对象，更是史上第一组获邀的韩国代表！

在这场颁奖典礼上不仅能听见 Super Junior 的最新主打歌 “One More Time”，过去经典的 “Sorry, Sorry”、”Mr. Simple”⋯⋯等歌曲也会登场，现场气氛非常让人期待啊！



（照片来源：Label SJ）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻