SM這波搶錢很用心！9組藝人的出道紀念徽章設計得超精美~
生活 2018年11月10日 星期六12:30 ZJM
盤點2018年SM藝人的出道N周年紀念徽章。 注意留意帶子上還有小胸章哦~
▼EXO今年4月8日出道6周年的紀念徽章，除了集體款，還有每個成員對應的徽章。
▼SHINee今年5月25日出道10周年的紀念徽章。
▼NCT 127今年7月7日出道2周年的紀念徽章。
▼Red Velvet今年8月1日出道4周年的紀念徽章是愛心型的，而且每個成員的徽章拼在一起是一朵完整的花朵。
▼少女時代今年8月5日出道11周年的紀念徽章。
▼BoA今年8月25日出道18周年的紀念徽章。
▼NCT Dream今年8月25日出道2周年的紀念徽章。
▼f(x)今年9月5日出道9周年的紀念徽章。
▼Super Junior今年11月6日出道13周年的紀念徽章，也是每個成員有對應的款式。
因為東方神起的出道日是12月26日，所以今年出道15周年的紀念徽章還沒亮相。 看了以上設計精美的徽章，是不是更期待東方神起的徽章了呢？
圖：SM
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留言/評論
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Effie Siu 唔知講咩好 應該唔會有人買😂
48分前
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盧欣亞這個很可以 但我不知道買了能幹嘛😂
1小時前
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