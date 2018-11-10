SM這波搶錢很用心！9組藝人的出道紀念徽章設計得超精美~

SM這波搶錢很用心！9組藝人的出道紀念徽章設計得超精美~

生活   2018年11月10日   星期六12:30   ZJM  

盤點2018年SM藝人的出道N周年紀念徽章。 注意留意帶子上還有小胸章哦~

▼EXO今年4月8日出道6周年的紀念徽章，除了集體款，還有每個成員對應的徽章。

▼SHINee今年5月25日出道10周年的紀念徽章。

▼NCT 127今年7月7日出道2周年的紀念徽章。

▼Red Velvet今年8月1日出道4周年的紀念徽章是愛心型的，而且每個成員的徽章拼在一起是一朵完整的花朵。

▼少女時代今年8月5日出道11周年的紀念徽章。

▼BoA今年8月25日出道18周年的紀念徽章。

▼NCT Dream今年8月25日出道2周年的紀念徽章。

▼f(x)今年9月5日出道9周年的紀念徽章。

▼Super Junior今年11月6日出道13周年的紀念徽章，也是每個成員有對應的款式。

因為東方神起的出道日是12月26日，所以今年出道15周年的紀念徽章還沒亮相。 看了以上設計精美的徽章，是不是更期待東方神起的徽章了呢？

圖：SM

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留言/評論
  • 柯嘉凌
    葉子莙 RV的合在一起變🌼💖
    1小時前
  • Ng Ka Waiwai
    Effie Siu 唔知講咩好 應該唔會有人買😂
    48分前
  • 施佳冰
    盧欣亞這個很可以 但我不知道買了能幹嘛😂
    1小時前
  • 康修譯
    楊智羽真的很用心的在搶錢😙
    48分前
  • 唐惟寧
    陳玉玲 花錢愉快(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
    53分前
→更多留言...(21)
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