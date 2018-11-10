T-money推出不完！Kakao Friends的T-money新上市～ Roy Kim 應熱烈迴響追加巡演場次 「來看我吧，我想見你們！」 「大考」和「離別」有什麼共通點？Yuju 為《月刊尹鍾信》詮釋激發共鳴的比喻 【K社韓文小百科】韓國網絡用語的首字母縮寫大法！ 從此和韓國朋友聊天不再像讀天書~ DAY6 舉行耶誕特別公演 「給歌迷的禮物」連唱三天！ SM這波搶錢很用心！9組藝人的出道紀念徽章設計得超精美~ EXO 獲專輯榜一位 《Tempo》在《音樂銀行》奪首冠 韓劇 本週無線、有線水木收視概況–特務褓姆仍冠軍，星星依然黯淡 原來片酬才是最強減肥藥！ 收款後立刻減肥、前後判若兩人的明星TOP 5 金鍾國、HAHA、梁世燦日前來台灣吃了鐵板牛排！三人也不停地發出各種讚嘆聲表示好吃！ 「臉天才」車銀優的理想型是？結果想不到，但讓人心服口服啊 《我身後的陶斯》鄭仁仙情感演技爆發！蘇志燮活用「美男計」順利進入敵人家中 韓國仿紀錄片《討厭上班》：教你六種超實用的【辦公室求生術】 都敬秀演技大受好評！其實EXO裡，他們也有演過戲喔～ 這間公司厲害了…集結孔劉、孔曉振、徐玄振、金材昱、南志鉉等演員 崔宇植也有望成為同門！ 超暖！看到粉絲應援棒掉了，Wanna One邕聖祐幫忙撿起來還親自組裝好！ JTBC《先熱情地打掃吧》公開尹鈞相、金裕貞角色介紹！快速掌握主演們於劇中的設定 反應超快！MOMOLAND JOOE發現自己擋到主角：0.1秒閃出鏡頭XD 《親密陌生人》《馬成的喜悅》大小螢幕通吃 宋昰昀親謝粉絲 《YG寶石盒》A、B、C、J組29名練習生全部揭開面紗！要Pick起來嗎？（下） 玄彬、朴信惠主演tvN《阿爾罕布拉宮的回憶》公開1分鐘預告！EXO燦烈奔跑的理由是…？ 第一次在韓國搭地鐵，怎樣才能顯得經常搭的樣子？！ 節目《兩天一夜》11/9(五) 在全州錄製節目中 《百日的郎君》後…金善浩客串《就算死也喜歡》秒變菁英！更收到《加油吧威基基2》出演提案

← 上一則 下一則 →