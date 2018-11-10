SM这波抢钱很用心！9组艺人的出道纪念徽章设计得超精美~
生活 2018年11月10日 星期六12:30 ZJM
盘点2018年SM艺人的出道N周年纪念徽章。 注意留意带子上还有小胸章哦~
▼EXO今年4月8日出道6周年的纪念徽章，除了集体款，还有每个成员对应的徽章。
▼SHINee今年5月25日出道10周年的纪念徽章。
▼NCT 127今年7月7日出道2周年的纪念徽章。
▼Red Velvet今年8月1日出道4周年的纪念徽章是爱心型的，而且每个成员的徽章拼在一起是一朵完整的花朵。
▼少女时代今年8月5日出道11周年的纪念徽章。
▼BoA今年8月25日出道18周年的纪念徽章。
▼NCT Dream今年8月25日出道2周年的纪念徽章。
▼f(x)今年9月5日出道9周年的纪念徽章。
▼Super Junior今年11月6日出道13周年的纪念徽章，也是每个成员有对应的款式。
因为东方神起的出道日是12月26日，所以今年出道15周年的纪念徽章还没亮相。 看了以上设计精美的徽章，是不是更期待东方神起的徽章了呢？
图：SM
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留言/评论
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Effie Siu 唔知講咩好 應該唔會有人買😂
48分前
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盧欣亞這個很可以 但我不知道買了能幹嘛😂
1小时前
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