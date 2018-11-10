SM这波抢钱很用心！9组艺人的出道纪念徽章设计得超精美~

SM这波抢钱很用心！9组艺人的出道纪念徽章设计得超精美~

生活   2018年11月10日   星期六12:30   ZJM  

盘点2018年SM艺人的出道N周年纪念徽章。 注意留意带子上还有小胸章哦~

▼EXO今年4月8日出道6周年的纪念徽章，除了集体款，还有每个成员对应的徽章。

▼SHINee今年5月25日出道10周年的纪念徽章。

▼NCT 127今年7月7日出道2周年的纪念徽章。

▼Red Velvet今年8月1日出道4周年的纪念徽章是爱心型的，而且每个成员的徽章拼在一起是一朵完整的花朵。

▼少女时代今年8月5日出道11周年的纪念徽章。

▼BoA今年8月25日出道18周年的纪念徽章。

▼NCT Dream今年8月25日出道2周年的纪念徽章。

▼f(x)今年9月5日出道9周年的纪念徽章。

▼Super Junior今年11月6日出道13周年的纪念徽章，也是每个成员有对应的款式。

因为东方神起的出道日是12月26日，所以今年出道15周年的纪念徽章还没亮相。 看了以上设计精美的徽章，是不是更期待东方神起的徽章了呢？

图：SM

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留言/评论
  • 柯嘉凌
    葉子莙 RV的合在一起變🌼💖
    1小时前
  • Ng Ka Waiwai
    Effie Siu 唔知講咩好 應該唔會有人買😂
    48分前
  • 施佳冰
    盧欣亞這個很可以 但我不知道買了能幹嘛😂
    1小时前
  • 康修譯
    楊智羽真的很用心的在搶錢😙
    48分前
  • 唐惟寧
    陳玉玲 花錢愉快(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
    53分前
→更多留言...(21)
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