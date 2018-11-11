這些愛豆的姓氏超稀有！這一位的姓氏全韓國只有不到900人
明星 2018年11月11日 星期日10:30 Rui
韓國的姓氏中金、朴是兩大姓，看看娛樂圈中有多少金、朴藝人就知道了。 今天要說的這幾位愛豆有著極其稀罕的姓氏，擁有這幾個姓氏的人全韓國加起來都不到6萬人，要是這幾位不當明星的話，應該有很多韓國人這輩子都遇不到這些姓氏了。
1. Wanna One——邕聖祐
據2015年統計廳統計，全韓國姓邕的只有837人，縱觀整個娛樂圈貌似也只有邕聖祐一人~也許是因為姓氏太稀少，邕聖祐又長得超具貴族氣質，讓人莫名覺得邕姓很優雅~就像武俠小說中的「慕容」一樣~
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2. BTOB——陸星材
全韓國只有約22000人姓陸，大多居住在忠清北道。 娛樂圈中除了陸星材之外，男子組合玫瑰旅館中的陸重烷也姓陸，不知道是否和陸星材的祖上有血緣關係呢？
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3. SEVENTEEN——夫勝寬
夫勝寬的姓氏也尤為罕見，全韓國僅有約1萬人，多出身於濟州島。 整個愛豆界是不是只有他一人姓夫呢？
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4. 2PM——玉澤演
在韓國的百家姓中，玉氏排在第88名，全韓國擁有此姓的人為2.3萬人左右。
「圖：網路、TD」
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