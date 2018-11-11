这些爱豆的姓氏超稀有！这一位的姓氏全韩国只有不到900人
明星 2018年11月11日 星期日10:30 Rui
韩国的姓氏中金、朴是两大姓，看看娱乐圈中有多少金、朴艺人就知道了。 今天要说的这几位爱豆有著极其稀罕的姓氏，拥有这几个姓氏的人全韩国加起来都不到6万人，要是这几位不当明星的话，应该有很多韩国人这辈子都遇不到这些姓氏了。
1. Wanna One——邕圣佑
据2015年统计厅统计，全韩国姓邕的只有837人，纵观整个娱乐圈貌似也只有邕圣佑一人~也许是因为姓氏太稀少，邕圣佑又长得超具贵族气质，让人莫名觉得邕姓很优雅~就像武侠小说中的「慕容」一样~
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2. BTOB——陆星材
全韩国只有约22000人姓陆，大多居住在忠清北道。 娱乐圈中除了陆星材之外，男子组合玫瑰旅馆中的陆重烷也姓陆，不知道是否和陆星材的祖上有血缘关系呢？
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3. SEVENTEEN——夫胜宽
夫胜宽的姓氏也尤为罕见，全韩国仅有约1万人，多出身於济州岛。 整个爱豆界是不是只有他一人姓夫呢？
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4. 2PM——玉泽演
在韩国的百家姓中，玉氏排在第88名，全韩国拥有此姓的人为2.3万人左右。
「图：网路、TD」
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