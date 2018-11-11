掌握清潭洞所有情报的SHINee Key表示：「EXO是SM办公大楼的『楼主』！」 《百日的郎君：别册附录》都敬秀觉得南志铉舞跳得不错！那想要「一决胜负」的金善浩和韩素希呢？ 这些爱豆的姓氏超稀有！这一位的姓氏全韩国只有不到900人 徐玄振堪称百搭女王，搭档这些男演员CP感都超强 Block B的P.O对粉丝也太甜了吧！细心照顾+贴心解围，根本是小天使~ 南太铉压轴登场 《Player》最后一波 OST 今晚公开！ 流行天后宝儿BoA受邀来台担任AFA表演嘉宾 12月1日引爆台北舞台 Angelina Jolie访韩特意吃了这家米其林三星韩餐厅：人均29万韩币的王室待遇！ 延宇振、郑柔美主演OCN新剧《Priest》预告公开！医院背景+驱魔题材真的非常刺激！ 【影评】《暗黑新世界》신세계：真挚的情感远胜正义的虚假 男友视角影片！BLACKPINK Lisa镜头下的Jisoo给人女友直视感 为什么大家都喜欢和朴娜莱做朋友？盘点5大暖心举动，看过你就懂了！ 满足迷妹的幻想世界，韩漫《指尖上的狂粉》贴近迷妹心 「低薪」与「无理遣散」：韩剧主流以外【临时演员】的辛酸难以想像～ 公车上打盹不用再撞到头痛啦！深夜公车设置防撞机制 [8 Letters EP2]男人在什么时候最帅？李敏镐第二封信告诉你

留言/评论