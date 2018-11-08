超幸運碗粉！Wanna One姜丹尼爾和站姐約定：將邕聖祐帶到站姐前給拍～

多虧了姜丹尼爾，才能被砸中這種特級粉絲福利啊~
在6日舉辦了2018 MGA，Wanna One姜丹尼爾坐在藝人席位上，看到台下站姐的帽子上寫著邕聖祐，和站姐隔空拉勾蓋章約定。
隨後到了離席的時候，姜丹尼爾將邕聖祐拽過來，讓站姐拍得更方便。
邕聖祐因為不知道情況，所以一開始懵了一下。 姜丹尼爾指了指那位站姐之後，秒懂的邕聖祐擺了雙V等姿勢面向該站姐鏡頭。
站姐一緊張手抖得有幾張都拍糊了。 這位站姐真的超幸運，居然能獲得量身定做的粉絲福利。
全過程：
181106 갑분옹녤 이전 상황#지니뮤직어워드 #워너원 #라이관린 #강다니엘 pic.twitter.com/p2jW1habNb— (청춘파티,멜론)LINLOVE(린러브) (@Linlove923) 2018年11月6日
181106 갑분옹녤#지니뮤직어워드 #워너원 #라이관린 #강다니엘 #옹성우 pic.twitter.com/lrsxjXXZRQ— (청춘파티,멜론)LINLOVE(린러브) (@Linlove923) 2018年11月6日
圖：Twitter@shp_1110
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