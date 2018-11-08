超幸運碗粉！Wanna One姜丹尼爾和站姐約定：將邕聖祐帶到站姐前給拍～

超幸運碗粉！Wanna One姜丹尼爾和站姐約定：將邕聖祐帶到站姐前給拍～

明星   2018年11月8日   星期四08:30   ZJM  

多虧了姜丹尼爾，才能被砸中這種特級粉絲福利啊~

在6日舉辦了2018 MGA，Wanna One姜丹尼爾坐在藝人席位上，看到台下站姐的帽子上寫著邕聖祐，和站姐隔空拉勾蓋章約定。

隨後到了離席的時候，姜丹尼爾將邕聖祐拽過來，讓站姐拍得更方便。

邕聖祐因為不知道情況，所以一開始懵了一下。 姜丹尼爾指了指那位站姐之後，秒懂的邕聖祐擺了雙V等姿勢面向該站姐鏡頭。


站姐一緊張手抖得有幾張都拍糊了。 這位站姐真的超幸運，居然能獲得量身定做的粉絲福利。

全過程：



圖：Twitter@shp_1110

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留言/評論
  • Yong Pui Suen
    Michelle Chau that 站姐must happy die😂
    50分前
  • Beini Li
    1小時前
  • 林佩君
    Yi Ru Chen其實我不知道標記誰可以討論101系列，所以就決定是你了 但是這個站姐看起來是賴粉耶XDDDDDDDDDDD
    1小時前
  • Hooi Ming Ming
    Alice Siew Chin too cute too cute too cute.. see it again n again we can feel their love ❤️
    1小時前
  • Angel Lo
    Mandy Tso nice 👍🏻
    1小時前
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