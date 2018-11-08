超幸运碗粉！Wanna One姜丹尼尔和站姐约定：将邕圣佑带到站姐前给拍～

超幸运碗粉！Wanna One姜丹尼尔和站姐约定：将邕圣佑带到站姐前给拍～

明星   2018年11月8日   星期四08:30   ZJM  

多亏了姜丹尼尔，才能被砸中这种特级粉丝福利啊~

在6日举办了2018 MGA，Wanna One姜丹尼尔坐在艺人席位上，看到台下站姐的帽子上写著邕圣佑，和站姐隔空拉勾盖章约定。

随后到了离席的时候，姜丹尼尔将邕圣佑拽过来，让站姐拍得更方便。

邕圣佑因为不知道情况，所以一开始懵了一下。 姜丹尼尔指了指那位站姐之后，秒懂的邕圣佑摆了双V等姿势面向该站姐镜头。


站姐一紧张手抖得有几张都拍糊了。 这位站姐真的超幸运，居然能获得量身定做的粉丝福利。

全过程：



图：Twitter@shp_1110

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留言/评论
  • Yong Pui Suen
    Michelle Chau that 站姐must happy die😂
    57分前
  • Beini Li
    1小时前
  • 林佩君
    Yi Ru Chen其實我不知道標記誰可以討論101系列，所以就決定是你了 但是這個站姐看起來是賴粉耶XDDDDDDDDDDD
    1小时前
  • Hooi Ming Ming
    Alice Siew Chin too cute too cute too cute.. see it again n again we can feel their love ❤️
    1小时前
  • Angel Lo
    Mandy Tso nice 👍🏻
    1小时前
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