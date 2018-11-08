超幸运碗粉！Wanna One姜丹尼尔和站姐约定：将邕圣佑带到站姐前给拍～

多亏了姜丹尼尔，才能被砸中这种特级粉丝福利啊~
在6日举办了2018 MGA，Wanna One姜丹尼尔坐在艺人席位上，看到台下站姐的帽子上写著邕圣佑，和站姐隔空拉勾盖章约定。
随后到了离席的时候，姜丹尼尔将邕圣佑拽过来，让站姐拍得更方便。
邕圣佑因为不知道情况，所以一开始懵了一下。 姜丹尼尔指了指那位站姐之后，秒懂的邕圣佑摆了双V等姿势面向该站姐镜头。
站姐一紧张手抖得有几张都拍糊了。 这位站姐真的超幸运，居然能获得量身定做的粉丝福利。
全过程：
181106 갑분옹녤 이전 상황#지니뮤직어워드 #워너원 #라이관린 #강다니엘 pic.twitter.com/p2jW1habNb— (청춘파티,멜론)LINLOVE(린러브) (@Linlove923) 2018年11月6日
181106 갑분옹녤#지니뮤직어워드 #워너원 #라이관린 #강다니엘 #옹성우 pic.twitter.com/lrsxjXXZRQ— (청춘파티,멜론)LINLOVE(린러브) (@Linlove923) 2018年11月6日
图：Twitter@shp_1110
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