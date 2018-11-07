【有片】BTS&Charlie Puth《Fake Love》現場版，耳朵要懷孕了

11月6日，2018MBC PLUS x Genie音樂大獎(2018 MGA)在仁川南洞體育館隆重舉辦，人氣天團防彈少年團橫掃獎項，捧回了包括人氣獎、舞蹈獎、組合獎、編舞獎等在內共7座獎盃，是名副其實的「實力彈」。
當晚的頒獎典禮的高潮當屬防彈少年團和Charlie Puth的合作了。 Charlie Puth唱著經典歌曲《See You Again》登場，之後又和柾國一起演繹了《We don’t talk anymore》。 柾國笑著表示：「如果當初我沒翻唱這首歌的話，就不會有今天這樣的緣分。 」
柾國和Charlie Puth之間也確實是存在著特殊的關係。 早在防彈少年團還不怎麼像現在這樣出名的時候，柾國就曾經通過網路平台上傳過Charlie Puth的《We don't talk anymore》翻唱版本。 看完整個影像之後，Charlie Puth在下面的觀影評上寫道：Love this Jungcook。 （雖然他把柾國的英文名寫錯了~）雙方都隔空喊話非常想合作。
這次的MGA舞台，防彈少年團就和Charlie Puth上演了世紀合作，柾國問對方你最喜歡BTS的哪首歌，Charlie Puth彈起了《Fake Love》的伴奏，此時RM、J-HOPE、 SUGA等唱著Rap亮相，演繹了全新版本的《Fake Love》，牢牢抓住了聽眾們的耳朵。
來欣賞一下吧~
「圖：《MGA》截圖、YouTube、Charlie Puth IG」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究