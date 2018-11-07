【有片】BTS&Charlie Puth《Fake Love》现场版，耳朵要怀孕了

11月6日，2018MBC PLUS x Genie音乐大奖(2018 MGA)在仁川南洞体育馆隆重举办，人气天团防弹少年团横扫奖项，捧回了包括人气奖、舞蹈奖、组合奖、编舞奖等在内共7座奖杯，是名副其实的「实力弹」。
当晚的颁奖典礼的高潮当属防弹少年团和Charlie Puth的合作了。 Charlie Puth唱著经典歌曲《See You Again》登场，之后又和柾国一起演绎了《We don’t talk anymore》。 柾国笑著表示：「如果当初我没翻唱这首歌的话，就不会有今天这样的缘分。 」
柾国和Charlie Puth之间也确实是存在著特殊的关系。 早在防弹少年团还不怎么像现在这样出名的时候，柾国就曾经通过网路平台上传过Charlie Puth的《We don't talk anymore》翻唱版本。 看完整个影像之后，Charlie Puth在下面的观影评上写道：Love this Jungcook。 （虽然他把柾国的英文名写错了~）双方都隔空喊话非常想合作。
这次的MGA舞台，防弹少年团就和Charlie Puth上演了世纪合作，柾国问对方你最喜欢BTS的哪首歌，Charlie Puth弹起了《Fake Love》的伴奏，此时RM、J-HOPE、 SUGA等唱著Rap亮相，演绎了全新版本的《Fake Love》，牢牢抓住了听众们的耳朵。
来欣赏一下吧~
「图：《MGA》截图、YouTube、Charlie Puth IG」
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