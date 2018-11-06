Sulli回歸歌手身份 助陣DEAN新歌《蜉蝣》

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昨日有媒體報導稱，Sulli近日為歌手DEAN的新歌《蜉蝣》唱了副歌，這也是她出道以來第一次參與featuring。

Sulli在2009年退出f(x)後轉型當演員，音樂活動本身已是久違。 DEAN是一名歌手兼音樂製作人，曾為EXO、VIXX、UNIQ、Block B、李夏怡等藝人團體進行歌曲創作，上一張個人單曲專輯是去年12月發佈的《Instagram》；新歌《蜉蝣》將在11月8日公開，打破11個月的空白期。

有些網友並不看好Sulli的新動作，聯想起之前她談到退出f(x)的原因時曾表示「那是不適合我的衣服」，質問Sulli：「原來不適合你的衣服並不是唱歌本身，而是f(x)嗎？ 」



不過，也有網友表示十分期待Sulli和DEAN的合作：



最後不妨聽一下DEAN的這首《Instagram》，歌曲本身確實很有魅力，大家是否也對這次合作感到期待呢？



（圖源：DEAN、Sulli IG，網路）

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