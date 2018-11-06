Sulli回归歌手身份 助阵DEAN新歌《蜉蝣》
明星 2018年11月6日 星期二08:30 Sani
昨日有媒体报导称，Sulli近日为歌手DEAN的新歌《蜉蝣》唱了副歌，这也是她出道以来第一次参与featuring。
Sulli在2009年退出f(x)后转型当演员，音乐活动本身已是久违。 DEAN是一名歌手兼音乐制作人，曾为EXO、VIXX、UNIQ、Block B、李夏怡等艺人团体进行歌曲创作，上一张个人单曲专辑是去年12月发布的《Instagram》；新歌《蜉蝣》将在11月8日公开，打破11个月的空白期。
有些网友并不看好Sulli的新动作，联想起之前她谈到退出f(x)的原因时曾表示「那是不适合我的衣服」，质问Sulli：「原来不适合你的衣服并不是唱歌本身，而是f(x)吗？ 」
不过，也有网友表示十分期待Sulli和DEAN的合作：
最后不妨听一下DEAN的这首《Instagram》，歌曲本身确实很有魅力，大家是否也对这次合作感到期待呢？
（图源：DEAN、Sulli IG，网路）
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