郑亨敦在《Idol Room》透露接到「至亲」GD的电话，还向他传递了现在军中女团三大派！ 连WINNER金秦禹都在看？文彩元、尹贤敏主演tvN新剧《鸡龙仙女传》 首播收视率达5.6%刷新纪录！ 迎接金俊秀退伍 粉丝捐款「1986 万 1215」韩元行善兼庆祝！ 柳熙烈谈及母亲爆哭：「重听却一直看电视，只为多看儿子几眼」 Billboard盛赞EXO:开创媒体时代天文数字的业绩 笑到流眼泪！宋旻浩和P.O真的是一对活宝～又是吵架、又是上演《青春2部曲》 韩剧11月初话题性排行《客》击败《百日的郎君》荣登冠军宝座 人人都爱cos无脸男：Wendy呆萌、定延认不出，不过最经典的还是姜镐童啊！ 红海的威力！东方神起在日本夺「2018 演唱会动员力」冠军 韩国VR游戏馆：杀时间的好地方！ 「李钟硕强迫滞留印尼事件」续：终於拿回护照返韩 听到粉丝说「欧巴对不起」躲角落偷偷擦泪 《Swing Kids》公开最新剧照！姜炯哲导演盛赞：都敬秀就是「陆基秀」本人 《新西游记》发起写生大赛，网友超有才！妙汉被画疯了~ Sulli回归歌手身份 助阵DEAN新歌《蜉蝣》 Olive《恩珠的房间》今晚（6日）首播！在《百日的郎君》饰演杀手的他 要和「德善的姐姐」共谱浪漫爱情 全是回忆啊！久违的宋家三胞胎亮相《超人回来了》5周年特辑：声音都变了～ HIGHLIGHT李起光&孙东云义警考试落选 改服现役！

昨日有媒体报导称，Sulli近日为歌手DEAN的新歌《蜉蝣》唱了副歌，这也是她出道以来第一次参与featuring。

Sulli在2009年退出f(x)后转型当演员，音乐活动本身已是久违。 DEAN是一名歌手兼音乐制作人，曾为EXO、VIXX、UNIQ、Block B、李夏怡等艺人团体进行歌曲创作，上一张个人单曲专辑是去年12月发布的《Instagram》；新歌《蜉蝣》将在11月8日公开，打破11个月的空白期。

有些网友并不看好Sulli的新动作，联想起之前她谈到退出f(x)的原因时曾表示「那是不适合我的衣服」，质问Sulli：「原来不适合你的衣服并不是唱歌本身，而是f(x)吗？ 」



不过，也有网友表示十分期待Sulli和DEAN的合作：



最后不妨听一下DEAN的这首《Instagram》，歌曲本身确实很有魅力，大家是否也对这次合作感到期待呢？



（图源：DEAN、Sulli IG，网路）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻