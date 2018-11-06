人人都愛cos無臉男：Wendy呆萌、定延認不出，不過最經典的還是姜鎬童啊！

日本動畫大師宮崎駿的電影作品《千與千尋》（又譯《神隱少女》）中的「無臉男」（又稱無顏、無臉鬼），他是一隻神秘的鬼怪，全身黑色，頭帶一個白色面具。他表面看起來很可怕，其實心地非常善良。 這樣的無臉男也是Cosplay界最受Cos迷們歡迎、熱衷裝扮的一個形象，韓國娛樂圈裡就有不少明星扮演過他哦。
剛剛過去的萬聖節，少女時代的Yuri就把自己裝扮成了無臉男，套上標誌性的黑色長袍，整個人只露出一張臉，臉上貼著4道黑杠，怎麼看都沒有鬼的戾氣，反而很可愛呢~只是這身材也太修長了吧！
10月底TWICE的粉絲見面會上，成員們也玩起了TWICE版本萬聖節。 定延就變成了無臉男，滿臉塗上白色粉底液，根本看不出原來的樣貌，據說大家只要看到她都會笑到講不出話來。
搞笑藝人金淑在在《姐姐們的Slam Dunk》中也有過同樣的裝扮，她非常敬業地把臉塗白，就連下眼線也完美複刻，可見多麼的用心。
Red Velvet的Wendy同樣Cos了無臉男，只不過戴上了面具而已，圓潤的臉龐一點都不嚇人。
今年年初播出的《Running Man》裡，宋智孝的無臉男造型真的是令人「欲罷不能」。 節目中因為劉在錫贏得比賽，可以有拍攝《running man》開場的宣傳片的特權，根據自己的劇本，大神劉給智孝設計了無臉男的造型。
不過小編覺得，最經典造型當屬姜虎東，陰森中莫名帶著一絲喜感~
「圖：網路」
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