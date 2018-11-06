人人都爱cos无脸男：Wendy呆萌、定延认不出，不过最经典的还是姜镐童啊！

日本动画大师宫崎骏的电影作品《千与千寻》（又译《神隐少女》）中的「无脸男」（又称无颜、无脸鬼），他是一只神秘的鬼怪，全身黑色，头带一个白色面具。他表面看起来很可怕，其实心地非常善良。 这样的无脸男也是Cosplay界最受Cos迷们欢迎、热衷装扮的一个形象，韩国娱乐圈里就有不少明星扮演过他哦。
刚刚过去的万圣节，少女时代的Yuri就把自己装扮成了无脸男，套上标志性的黑色长袍，整个人只露出一张脸，脸上贴著4道黑杠，怎么看都没有鬼的戾气，反而很可爱呢~只是这身材也太修长了吧！
10月底TWICE的粉丝见面会上，成员们也玩起了TWICE版本万圣节。 定延就变成了无脸男，满脸涂上白色粉底液，根本看不出原来的样貌，据说大家只要看到她都会笑到讲不出话来。
搞笑艺人金淑在在《姐姐们的Slam Dunk》中也有过同样的装扮，她非常敬业地把脸涂白，就连下眼线也完美复刻，可见多么的用心。
Red Velvet的Wendy同样Cos了无脸男，只不过戴上了面具而已，圆润的脸庞一点都不吓人。
今年年初播出的《Running Man》里，宋智孝的无脸男造型真的是令人「欲罢不能」。 节目中因为刘在锡赢得比赛，可以有拍摄《running man》开场的宣传片的特权，根据自己的剧本，大神刘给智孝设计了无脸男的造型。
不过小编觉得，最经典造型当属姜虎东，阴森中莫名带著一丝喜感~
「图：网路」
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