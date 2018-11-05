宋慧喬、朴寶劍主演《男朋友》首版預告公開！異國街頭的邂逅，畫面真的唯美又浪漫！
韓劇 2018年11月5日 星期一12:55 Yuan
《男朋友》首版預告終於公開啦！朴寶劍的笑容超治癒，他的出現似乎也讓宋慧喬帶來轉變，大家期待這一部嗎？
tvN新水木劇《男朋友》由宋慧喬、朴寶劍主演，講述一位看上去什麼都擁有的女子和一個什麼都沒有的男子，二人面對生活和財富的選擇，是拋棄財富與名譽艱難，還是過平凡又有些貧窮的生活更難？就算是一天，也想過自己希望的生活的兩位男女主人公之間命運交織的故事。
近日終於公開了首版預告，雖然預告中看不到兩人的親密互動，沒有任何的台詞，只見朴寶劍走進宋慧喬的世界，把她的世界從黑白變成彩色，似乎暗示了他的出現會讓生活單調枯燥的宋慧喬帶來轉變，兩位相遇後凝視對方，畫面唯美又浪漫也讓不少觀眾表示：「很期待！」
宋慧喬飾演「車秀賢」，她是國會議員兼首爾市長的女兒，擁有雪花般的美貌和高傲。大學畢業後馬上結婚，嫁給大企業的次子，為幫助爸爸而犧牲，但生活單調枯燥，最後和財閥離婚。
朴寶劍飾演「金振赫」，生活平凡、沒有什麼突出之處，卻懂得珍惜平凡中的幸福。因為求職過程屢屢不順，於是拿出打工存下的錢，開始為期一年的海外旅行，並在旅行中遇到一個女人。
另外，《男朋友》是《嫉妒的化身》導演朴信宇與《七號房的禮物》編劇劉英雅共同合作的作品，將在11月28日播出。
（圖：tvN）
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