宋慧乔、朴宝剑主演《男朋友》首版预告公开！异国街头的邂逅，画面真的唯美又浪漫！
韩剧 2018年11月5日 星期一12:55 Yuan
《男朋友》首版预告终於公开啦！朴宝剑的笑容超治愈，他的出现似乎也让宋慧乔带来转变，大家期待这一部吗？
tvN新水木剧《男朋友》由宋慧乔、朴宝剑主演，讲述一位看上去什么都拥有的女子和一个什么都没有的男子，二人面对生活和财富的选择，是抛弃财富与名誉艰难，还是过平凡又有些贫穷的生活更难？就算是一天，也想过自己希望的生活的两位男女主人公之间命运交织的故事。
近日终於公开了首版预告，虽然预告中看不到两人的亲密互动，没有任何的台词，只见朴宝剑走进宋慧乔的世界，把她的世界从黑白变成彩色，似乎暗示了他的出现会让生活单调枯燥的宋慧乔带来转变，两位相遇后凝视对方，画面唯美又浪漫也让不少观众表示：「很期待！」
宋慧乔饰演「车秀贤」，她是国会议员兼首尔市长的女儿，拥有雪花般的美貌和高傲。大学毕业后马上结婚，嫁给大企业的次子，为帮助爸爸而牺牲，但生活单调枯燥，最后和财阀离婚。
朴宝剑饰演「金振赫」，生活平凡、没有什么突出之处，却懂得珍惜平凡中的幸福。因为求职过程屡屡不顺，於是拿出打工存下的钱，开始为期一年的海外旅行，并在旅行中遇到一个女人。
另外，《男朋友》是《嫉妒的化身》导演朴信宇与《七号房的礼物》编剧刘英雅共同合作的作品，将在11月28日播出。
（图：tvN）
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