現在演員也都這麼全能！朴敏英在見面會上的舞蹈練習室版本公開，真的不輸愛豆啊！
明星 2018年11月2日 星期五14:11 Yuan
為了在見面會給粉絲們驚喜，朴敏英還準備了舞蹈，雖然只練習了幾週，但真的超棒啊！
出道12年的朴敏英日前舉行粉絲見面會，主題為「My Day」，這是朴敏英出道以來第一次的粉絲見面會，她更親自參與了見面會準備的全部過程，精心準備了許多內容。像是在見面會上唱歌、跳舞，甚至親手做了500多瓶無花果醬。
（延伸閱讀：朴敏英為粉絲逆應援：耗時3天親手製作120kg的500多瓶無花果醬！）
31日，經紀公司官方頻道公開了朴敏英在見面會帶來的《God Is A Woman》和《Touch》練習室版本，影片中她與「1 Million Dance studio」的舞蹈老師May J Lee一起跳舞。這也讓不少網友都表示：「不輸愛豆啊」、「演員也都這麼全能嗎」、「只練習了幾週的時間，真的超棒了」、「太美太帥了」等等。
除了影片外，經紀公司更公開了許多練習花絮照，真的超美的啊！另外，朴敏英將會繼續出演《Busted！明星來解謎》第二季，下一部作品也正在挑選中，也期待歐膩的新作品啦！
（圖：NAMOOACTORS）
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