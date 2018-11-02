现在演员也都这么全能！朴敏英在见面会上的舞蹈练习室版本公开，真的不输爱豆啊！

现在演员也都这么全能！朴敏英在见面会上的舞蹈练习室版本公开，真的不输爱豆啊！

明星   2018年11月2日   星期五14:11   Yuan  

为了在见面会给粉丝们惊喜，朴敏英还准备了舞蹈，虽然只练习了几周，但真的超棒啊！

出道12年的朴敏英日前举行粉丝见面会，主题为「My Day」，这是朴敏英出道以来第一次的粉丝见面会，她更亲自参与了见面会准备的全部过程，精心准备了许多内容。像是在见面会上唱歌、跳舞，甚至亲手做了500多瓶无花果酱。

（延伸阅读：朴敏英为粉丝逆应援：耗时3天亲手制作120kg的500多瓶无花果酱！

31日，经纪公司官方频道公开了朴敏英在见面会带来的《God Is A Woman》和《Touch》练习室版本，影片中她与「1 Million Dance studio」的舞蹈老师May J Lee一起跳舞。这也让不少网友都表示：「不输爱豆啊」、「演员也都这么全能吗」、「只练习了几周的时间，真的超棒了」、「太美太帅了」等等。

除了影片外，经纪公司更公开了许多练习花絮照，真的超美的啊！另外，朴敏英将会继续出演《Busted！明星来解谜》第二季，下一部作品也正在挑选中，也期待欧腻的新作品啦！

（图：NAMOOACTORS）

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留言/评论
  • Yu Kai Yee
    看到全能时，照片还没转出来，我第一个想到的是李准基诶😂😂😂YU Qin Sia
    21小时前
  • 何晨骁
    😏😏😏最爱朴敏英
    20小时前
  • 葉燁茱
    20小时前
  • Ming Sau Chow
    21小时前
  • Helen Tse
    一字馬很勁
    15小时前
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