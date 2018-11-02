沒有經過同意就在萬聖節cos裝扮了現職愛豆的新人男愛豆！網友：「真的太像了！」
明星 2018年11月2日 星期五11:24 Yuan
前幾天是一年一度的萬聖節，不少明星都進行了變裝秀～
而Golden Child也在那天透過Vlive直播，其中成員李大烈的裝扮就在網路上引發大家的討論。原來是他Cos了親哥哥INFINITE的李成烈，甚至穿了他在《颱風》的舞台服，自我介紹時更說著：「我是INFINITE的成烈。」
（圖：推特＠Hi_Goldenness、Vlive、推特＠loeyeolcom）
這讓不少網友表示：「還以為是同一個人呢」、「基因的Cosplay」、「強大的基因啊」、「雖然是兄弟，但也太像了吧，連聲音都很像」等等。而有粉絲在推特留言：「很像你哥哥。」他也回覆：「我不像跟他，他比我很帥，哈哈 謙遜 哈哈。」
（圖：推特＠Hi_Goldenness）
另外，Golden Child日前發行了迷你三輯《WISH》，近日也在音樂節目進行打歌，大家都有看過他們這次主打歌《Genie》舞台了嗎？
（圖：Woollim娛樂）
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留言/評論
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Cos自己哥哥😂😂也是很棒
2018年11月2日 14:22
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Carmen Wong 呢個好笑
2018年11月2日 14:06
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Vicky Pcs 😏
2018年11月2日 14:25
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