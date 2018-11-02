没有经过同意就在万圣节cos装扮了现职爱豆的新人男爱豆！网友：「真的太像了！」
明星 2018年11月2日 星期五11:24 Yuan
前几天是一年一度的万圣节，不少明星都进行了变装秀～
而Golden Child也在那天透过Vlive直播，其中成员李大烈的装扮就在网路上引发大家的讨论。原来是他Cos了亲哥哥INFINITE的李成烈，甚至穿了他在《台风》的舞台服，自我介绍时更说著：「我是INFINITE的成烈。」
（图：推特＠Hi_Goldenness、Vlive、推特＠loeyeolcom）
这让不少网友表示：「还以为是同一个人呢」、「基因的Cosplay」、「强大的基因啊」、「虽然是兄弟，但也太像了吧，连声音都很像」等等。而有粉丝在推特留言：「很像你哥哥。」他也回覆：「我不像跟他，他比我很帅，哈哈 谦逊 哈哈。」
（图：推特＠Hi_Goldenness）
另外，Golden Child日前发行了迷你三辑《WISH》，近日也在音乐节目进行打歌，大家都有看过他们这次主打歌《Genie》舞台了吗？
（图：Woollim娱乐）
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留言/评论
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Cos自己哥哥😂😂也是很棒
2018年11月2日 14:22
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Carmen Wong 呢個好笑
2018年11月2日 14:06
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Vicky Pcs 😏
2018年11月2日 14:25
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