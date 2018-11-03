《美秋里》預告再公開！劉在錫問BLACKPINK Jennie：「一聽到梁鉉錫，想到的5個詞？ 」
綜藝 2018年11月3日 星期六09:30 ZJM
預告透露製作費全投在明星的片酬中，出演陣容包括劉在錫、BLACKPINK JENNIE、林秀香、孫淡妃、姜其永、張度妍、金相浩、宋江。
劉在錫主持的新綜藝《美秋里8-1000》邀請了8位嘉賓，嘉賓來錄製的時候都以為是「美麗的秋天村莊」，沒想到節目的畫風其實是懸疑驚悚。 嘉賓們要尋找藏在村莊裡的東西，並且要憑藉推理能力揭開美秋里的秘密。
SBS釋出了預告2.0，預告2.0比1.0略微有些不同。 在預告2.0中，MC劉在錫問Jennie：「聽到梁鉉錫，立馬想到的5個詞是什麼？ 」
Jennie的回答是：
1. YG
2.有錢
3.小狗
4.宥真（梁鉉錫女兒，音譯）
5.鉉錫（Jennie在這里說的是非敬語）
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光看預告就覺得很有意思，該節目將從11月9日起，於每週五播出，試播6期。
預告1.0：
預告2.0：
預告中指明和《我獨自生活》同時段播出，指明想拿「2018年SBS年度節目獎」，夠直接，夠霸氣，超期待！
圖：SBS
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留言/評論
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製作費全投在片酬？那就是說幕後製作的背景美術道具陳設佔小比率囉？
難怪找個村藏點道具草草了事
希望劉大神能有類似大逃脫的幕後製作的綜藝中再次發揮實力
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