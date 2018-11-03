《美秋里》预告再公开！刘在锡问BLACKPINK Jennie：「一听到梁铉锡，想到的5个词？ 」
综艺 2018年11月3日 星期六09:30 ZJM
预告透露制作费全投在明星的片酬中，出演阵容包括刘在锡、BLACKPINK JENNIE、林秀香、孙淡妃、姜其永、张度妍、金相浩、宋江。
刘在锡主持的新综艺《美秋里8-1000》邀请了8位嘉宾，嘉宾来录制的时候都以为是「美丽的秋天村庄」，没想到节目的画风其实是悬疑惊悚。 嘉宾们要寻找藏在村庄里的东西，并且要凭藉推理能力揭开美秋里的秘密。
SBS释出了预告2.0，预告2.0比1.0略微有些不同。 在预告2.0中，MC刘在锡问Jennie：「听到梁铉锡，立马想到的5个词是什么？ 」
Jennie的回答是：
1. YG
2.有钱
3.小狗
4.宥真（梁铉锡女儿，音译）
5.铉锡（Jennie在这里说的是非敬语）
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光看预告就觉得很有意思，该节目将从11月9日起，於每周五播出，试播6期。
预告1.0：
预告2.0：
预告中指明和《我独自生活》同时段播出，指明想拿「2018年SBS年度节目奖」，够直接，够霸气，超期待！
图：SBS
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留言/评论
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製作費全投在片酬？那就是說幕後製作的背景美術道具陳設佔小比率囉？
難怪找個村藏點道具草草了事
希望劉大神能有類似大逃脫的幕後製作的綜藝中再次發揮實力
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