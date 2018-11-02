半個愛豆圈大玩萬聖節cosplay，不毀形象不過癮啊！

【多圖】愛豆們好像很喜歡恐怖風~
介紹過SM家族的萬聖節裝扮、也介紹過TWICE在FM上的萬聖節裝扮，那麼還有哪些藝人也cosplay了呢？
▼全昭彌和CLC權恩彬變身情侶，從《PRODUCE 101》延續情誼至今的Joker & 哈莉•奎茵。
▼這是VIXX N在參加和朋友一起的萬聖節聚會時的裝扮，戴上這美瞳也太迷人了，讓星光們聯想到《VOODOO》時期的造型。
▼JBJ出身的金東漢近日從吸血鬼到Joker，再以無臉男驚喜直播，呈現了三種cosplay。
▼JYJ金在中在10月30日、31日大阪演出的主題裝就是萬聖節，這個吸血鬼也太帥了吧！
▼BLACKPINK Jennie、Lisa、Jisoo也變身吸血鬼了，清純可愛Jisoo也很適合這種濃妝。
▼請夏近日在直播節目《請夏的私生活》中，化身帶血痕的黑暗風小魔女。
▼fromis_9帶來萬聖節版的《LOVE BOMB》。
▼SEVENTEEN在31日的VLIVE也集體變裝，Chucky、Joker、Anpanman等等。
#Seventeen's 2018 Halloween Costumes— ysia ; 全圓佑 (@wonubliss) 2018年10月31日
SC: Chucky
JH: Zombie
JS: Joker
JN: Grim Reaper
HS: Nutcracker
WW: Dracula
WZ: Teletubbies Po
T8: Jack Skellington
MG Edward Scissorhands
DK: Pennywise
SK: Anpanman
VN: Waldo
DN: Pikachu#SeventeenxHalloween pic.twitter.com/8ikS9dsRE7
如果被以上相片嚇到，請不要誤會，他們就是你認識的愛豆XD
圖：IG@achahakyeon、IG@jennierubyjane、IG@sooyaaa__、IG@jj_1986_jj、IG@leehwan0218、VLIVE、IG@don9_han、IG@bambam1a、 IG@cube_clc_official、IG@officialastro、IG@weki_meki
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