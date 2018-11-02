半個愛豆圈大玩萬聖節cosplay，不毀形象不過癮啊！

半個愛豆圈大玩萬聖節cosplay，不毀形象不過癮啊！

明星   2018年11月2日   星期五09:07   ZJM  

【多圖】愛豆們好像很喜歡恐怖風~

介紹過SM家族的萬聖節裝扮、也介紹過TWICE在FM上的萬聖節裝扮，那麼還有哪些藝人也cosplay了呢？

▼全昭彌和CLC權恩彬變身情侶，從《PRODUCE 101》延續情誼至今的Joker & 哈莉•奎茵。

▼這是VIXX N在參加和朋友一起的萬聖節聚會時的裝扮，戴上這美瞳也太迷人了，讓星光們聯想到《VOODOO》時期的造型。

▼JBJ出身的金東漢近日從吸血鬼到Joker，再以無臉男驚喜直播，呈現了三種cosplay。


▼JYJ金在中在10月30日、31日大阪演出的主題裝就是萬聖節，這個吸血鬼也太帥了吧！

▼再來一枚帥氣吸血鬼GOT7 BamBam。

▼BLACKPINK Jennie、Lisa、Jisoo也變身吸血鬼了，清純可愛Jisoo也很適合這種濃妝。


▼請夏近日在直播節目《請夏的私生活》中，化身帶血痕的黑暗風小魔女。

▼ASTRO全員變裝，車銀優變身貓咪。

▼Weki Meki磪有情也化身妖嬈的喵咪。

▼fromis_9帶來萬聖節版的《LOVE BOMB》。

▼SEVENTEEN在31日的VLIVE也集體變裝，Chucky、Joker、Anpanman等等。

如果被以上相片嚇到，請不要誤會，他們就是你認識的愛豆XD

圖：IG@achahakyeon、IG@jennierubyjane、IG@sooyaaa__、IG@jj_1986_jj、IG@leehwan0218、VLIVE、IG@don9_han、IG@bambam1a、 IG@cube_clc_official、IG@officialastro、IG@weki_meki

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留言/評論
  • 張宰煥
    推SMTOWN的萬聖節Party，每年都會期待有什麼樣的角色出現😂😂
    2018年11月2日 10:44
  • 林靖雅
    N那個更正確的是傷準不是詛咒人偶吧……
    2018年11月2日 10:39
  • Adam Kee
    想要看反转形象的 推荐 twice跟sm town😂
    2018年11月2日 12:15
  • YuHu Young
    麵包超人也太可愛了吧😂
    2018年11月2日 13:17
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