半个爱豆圈大玩万圣节cosplay，不毁形象不过瘾啊！

半个爱豆圈大玩万圣节cosplay，不毁形象不过瘾啊！

明星   2018年11月2日   星期五09:07   ZJM  

【多图】爱豆们好像很喜欢恐怖风~

介绍过SM家族的万圣节装扮、也介绍过TWICE在FM上的万圣节装扮，那么还有哪些艺人也cosplay了呢？

▼全昭弥和CLC权恩彬变身情侣，从《PRODUCE 101》延续情谊至今的Joker & 哈莉•奎茵。

▼这是VIXX N在参加和朋友一起的万圣节聚会时的装扮，戴上这美瞳也太迷人了，让星光们联想到《VOODOO》时期的造型。

▼JBJ出身的金东汉近日从吸血鬼到Joker，再以无脸男惊喜直播，呈现了三种cosplay。


▼JYJ金在中在10月30日、31日大阪演出的主题装就是万圣节，这个吸血鬼也太帅了吧！

▼再来一枚帅气吸血鬼GOT7 BamBam。

▼BLACKPINK Jennie、Lisa、Jisoo也变身吸血鬼了，清纯可爱Jisoo也很适合这种浓妆。


▼请夏近日在直播节目《请夏的私生活》中，化身带血痕的黑暗风小魔女。

▼ASTRO全员变装，车银优变身猫咪。

▼Weki Meki磪有情也化身妖娆的喵咪。

▼fromis_9带来万圣节版的《LOVE BOMB》。

▼SEVENTEEN在31日的VLIVE也集体变装，Chucky、Joker、Anpanman等等。

如果被以上相片吓到，请不要误会，他们就是你认识的爱豆XD

图：IG@achahakyeon、IG@jennierubyjane、IG@sooyaaa__、IG@jj_1986_jj、IG@leehwan0218、VLIVE、IG@don9_han、IG@bambam1a、 IG@cube_clc_official、IG@officialastro、IG@weki_meki

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留言/评论
  • 張宰煥
    推SMTOWN的萬聖節Party，每年都會期待有什麼樣的角色出現😂😂
    2018年11月2日 10:44
  • 林靖雅
    N那個更正確的是傷準不是詛咒人偶吧……
    2018年11月2日 10:39
  • Adam Kee
    想要看反转形象的 推荐 twice跟sm town😂
    2018年11月2日 12:15
  • YuHu Young
    麵包超人也太可愛了吧😂
    2018年11月2日 13:17
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