半个爱豆圈大玩万圣节cosplay，不毁形象不过瘾啊！

【多图】爱豆们好像很喜欢恐怖风~
介绍过SM家族的万圣节装扮、也介绍过TWICE在FM上的万圣节装扮，那么还有哪些艺人也cosplay了呢？
▼全昭弥和CLC权恩彬变身情侣，从《PRODUCE 101》延续情谊至今的Joker & 哈莉•奎茵。
▼这是VIXX N在参加和朋友一起的万圣节聚会时的装扮，戴上这美瞳也太迷人了，让星光们联想到《VOODOO》时期的造型。
▼JBJ出身的金东汉近日从吸血鬼到Joker，再以无脸男惊喜直播，呈现了三种cosplay。
▼JYJ金在中在10月30日、31日大阪演出的主题装就是万圣节，这个吸血鬼也太帅了吧！
▼BLACKPINK Jennie、Lisa、Jisoo也变身吸血鬼了，清纯可爱Jisoo也很适合这种浓妆。
▼请夏近日在直播节目《请夏的私生活》中，化身带血痕的黑暗风小魔女。
▼fromis_9带来万圣节版的《LOVE BOMB》。
▼SEVENTEEN在31日的VLIVE也集体变装，Chucky、Joker、Anpanman等等。
#Seventeen's 2018 Halloween Costumes— ysia ; 全圆佑 (@wonubliss) 2018年10月31日
SC: Chucky
JH: Zombie
JS: Joker
JN: Grim Reaper
HS: Nutcracker
WW: Dracula
WZ: Teletubbies Po
T8: Jack Skellington
MG Edward Scissorhands
DK: Pennywise
SK: Anpanman
VN: Waldo
DN: Pikachu#SeventeenxHalloween pic.twitter.com/8ikS9dsRE7
如果被以上相片吓到，请不要误会，他们就是你认识的爱豆XD
图：IG@achahakyeon、IG@jennierubyjane、IG@sooyaaa__、IG@jj_1986_jj、IG@leehwan0218、VLIVE、IG@don9_han、IG@bambam1a、 IG@cube_clc_official、IG@officialastro、IG@weki_meki
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