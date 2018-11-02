太好笑啦！伯賢萬聖節把自己包成木乃伊 提前離開竟然是因為褲子崩開了？XD
明星 2018年11月2日 星期五08:00 Rui
每年的萬聖節絕對不能錯過SM的cosplay派對，平時在舞台上帥氣、甜美的愛豆們當天都會以意想不到的造型亮相，派對現場就像是「群魔亂舞」。
今年的SM萬聖節派對上，EXO成員伯賢就以木乃伊Look震驚全場。 伯賢全身捆上了白色的繃帶，只露出畫著濃厚煙熏妝的一雙眼睛，露出的皮膚還化成了僵屍色。 為了讓自己更吸睛，伯賢還在自己身上掛上了小燈泡，走起路來一閃一閃的，要是真的路上見到這樣一具木乃伊，小編估計99%的人都會被嚇暈。
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伯賢裝扮得脫過於逼真，要不是官網提醒說他是伯賢，光靠一雙戴著變色美瞳的眼鏡，任誰都猜不出他是誰。 只是穿上這身衣服，到底要怎麼上廁所？？？
派對中途有粉絲拍到伯賢提前離開，而更巧合的是還有人拍到的照片中伯賢的大腿根部位置似乎有一個破洞，因此不少粉絲推測可能是伯賢的褲子襠部繃開，他才不得已提前退場。 而伯賢甚至因為「褲子崩開了」上了微博的熱搜~
伯賢尚未就此事作出回應，也有不少粉絲都站出來為伯賢發聲：他是和隊友一起離開的。 而且抵達現場的照片就能看到黑色位置沒有用繃帶纏上，況且裡面穿著褲子，並不存在褲子崩開這種情況。
「圖：新浪微博cr logo、instiz、PANN」
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