太好笑啦！伯贤万圣节把自己包成木乃伊 提前离开竟然是因为裤子崩开了？XD

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每年的万圣节绝对不能错过SM的cosplay派对，平时在舞台上帅气、甜美的爱豆们当天都会以意想不到的造型亮相，派对现场就像是「群魔乱舞」。

今年的SM万圣节派对上，EXO成员伯贤就以木乃伊Look震惊全场。 伯贤全身捆上了白色的绷带，只露出画著浓厚烟熏妆的一双眼睛，露出的皮肤还化成了僵尸色。 为了让自己更吸睛，伯贤还在自己身上挂上了小灯泡，走起路来一闪一闪的，要是真的路上见到这样一具木乃伊，小编估计99%的人都会被吓晕。

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伯贤装扮得脱过於逼真，要不是官网提醒说他是伯贤，光靠一双戴著变色美瞳的眼镜，任谁都猜不出他是谁。 只是穿上这身衣服，到底要怎么上厕所？？？

派对中途有粉丝拍到伯贤提前离开，而更巧合的是还有人拍到的照片中伯贤的大腿根部位置似乎有一个破洞，因此不少粉丝推测可能是伯贤的裤子裆部绷开，他才不得已提前退场。 而伯贤甚至因为「裤子崩开了」上了微博的热搜~

伯贤尚未就此事作出回应，也有不少粉丝都站出来为伯贤发声：他是和队友一起离开的。 而且抵达现场的照片就能看到黑色位置没有用绷带缠上，况且里面穿著裤子，并不存在裤子崩开这种情况。

「图：新浪微博cr logo、instiz、PANN」

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