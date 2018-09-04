防彈少年團一年兩度攻頂 Billboard 200　「為國爭光」免役可能性再度掀起討論！ 

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今年兩度拿下美國告示牌兩百強專輯榜 (Billboard 200) 的防彈少年團不只破了紀錄，甚至讓國務總理也親自發文大讚他們「了不起」！

繼續 5 月發行的正規三輯〈Love Yourself 轉 “Tear”〉後，防彈少年團昨天（4 日）又憑著改版專輯〈Love Yourself 結 “Answer”〉再度登上告示牌兩百強專輯榜。在同一年內兩度攻頂的他們，也創下了非英語圈歌手的首次紀錄。

今天韓國國務總理李洛淵更在自己的官方 SNS 上表示：「防彈少年團今年第二次拿下告示牌第一名，和曾在同一年內兩度登上冠軍寶座的披頭四、貓王、法蘭克辛納屈等超級巨星沒有兩樣。BTS，了不起。」



隨著國務總理發聲祝賀，加上最近韓國男足在亞運會衛冕而讓知名球員孫興慜確定免役，幾個月前國會議員曾提起的「兵役特惠問題」也再度浮出水面。

＊新聞回顧：‎兵役特例排除流行領域成就？韓議員舉防彈少年團為例呼籲改善制度！‎

目前有許多聲音認為兵役特惠不應侷限於體育或純藝術方面的成就，且防彈少年團近幾年來接連為韓國締造前所未有的紀錄外，這次更以超越語言的方式讓全球著迷於充滿韓國傳統元素的 “IDOL”，確實有達到「宣揚國威」、「為國爭光」的意義。究竟政策是否會與時俱進地放寬認定範圍，確實是頗有時代意義的焦點！





（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）

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