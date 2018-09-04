防弹少年团一年两度攻顶 Billboard 200 「为国争光」免役可能性再度掀起讨论！
KPOP 2018年9月4日 星期二11:22 施乃琪
今年两度拿下美国告示牌两百强专辑榜 (Billboard 200) 的防弹少年团不只破了纪录，甚至让国务总理也亲自发文大赞他们「了不起」！
继续 5 月发行的正规三辑〈Love Yourself 转 “Tear”〉后，防弹少年团昨天（4 日）又凭著改版专辑〈Love Yourself 结 “Answer”〉再度登上告示牌两百强专辑榜。在同一年内两度攻顶的他们，也创下了非英语圈歌手的首次纪录。
今天韩国国务总理李洛渊更在自己的官方 SNS 上表示：「防弹少年团今年第二次拿下告示牌第一名，和曾在同一年内两度登上冠军宝座的披头四、猫王、法兰克辛纳屈等超级巨星没有两样。BTS，了不起。」
随著国务总理发声祝贺，加上最近韩国男足在亚运会卫冕而让知名球员孙兴慜确定免役，几个月前国会议员曾提起的「兵役特惠问题」也再度浮出水面。
＊新闻回顾：兵役特例排除流行领域成就？韩议员举防弹少年团为例呼吁改善制度！
目前有许多声音认为兵役特惠不应局限於体育或纯艺术方面的成就，且防弹少年团近几年来接连为韩国缔造前所未有的纪录外，这次更以超越语言的方式让全球著迷於充满韩国传统元素的 “IDOL”，确实有达到「宣扬国威」、「为国争光」的意义。究竟政策是否会与时俱进地放宽认定范围，确实是颇有时代意义的焦点！
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）
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