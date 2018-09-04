《浴血围城88天》赵寅成超绅士！亲自给AOA雪炫盖防走光的毯子，心空心空~ 恭喜防弹搬新家！ BIG HIT下半年入驻江南大楼 爱豆撞脸林秀香傻傻分不清楚，这难道不是一对双胞胎姐妹？ 运动品牌公开EXO XIUMIN新宣传照 展现时尚街头魅力 《STATION X 0》揭晓新主角 EXO 灿烈＆世勋携手送上特别合作！ 防弹少年团一年两度攻顶 Billboard 200 「为国争光」免役可能性再度掀起讨论！ 首尔国际电视节获奖名单汇总！ 朴叙俊&孙艺珍斩获韩流演员赏 女帝就是女帝！少女时代-Oh!GG 新歌 MV 预告霸气出炉 宋智孝无论戏剧《Lovely Horribly》综艺《RM》完全不顾形象精彩演出～！ 《Running Man》李光洙自爆告白失败经历，「恋爱导师」刘在锡回应超过份～ 《北风》没有女主角也能演出CP感？ 看黄晸玟李星民“玟民CP” 《我的ID是江南美人》车银优只出现一瞬间的新发色，其实是网漫男主的原色系？ 极推首尔周边一日游：春川必食辣炒鸡扒，《无限挑战》也来过！ 亚运会替补选手都能免服兵役，韩ARMY们向青瓦台请愿：BTS是Billboard第一，我们也要免！ 恭喜 2PM 出道满十周年！特展《2PM 10th Anniversary : 十次四季》今日开幕 BLACKPINK〈DDU-DU DDU-DU〉打入今夏 YouTube 全球热门歌曲榜 前十名唯一韩团！ 罗嗦爱唠叨的李瑞镇其实心思超细腻！每次送礼物都能送到对方的心坎里♥

今年两度拿下美国告示牌两百强专辑榜 (Billboard 200) 的防弹少年团不只破了纪录，甚至让国务总理也亲自发文大赞他们「了不起」！

继续 5 月发行的正规三辑〈Love Yourself 转 “Tear”〉后，防弹少年团昨天（4 日）又凭著改版专辑〈Love Yourself 结 “Answer”〉再度登上告示牌两百强专辑榜。在同一年内两度攻顶的他们，也创下了非英语圈歌手的首次纪录。

今天韩国国务总理李洛渊更在自己的官方 SNS 上表示：「防弹少年团今年第二次拿下告示牌第一名，和曾在同一年内两度登上冠军宝座的披头四、猫王、法兰克辛纳屈等超级巨星没有两样。BTS，了不起。」



随著国务总理发声祝贺，加上最近韩国男足在亚运会卫冕而让知名球员孙兴慜确定免役，几个月前国会议员曾提起的「兵役特惠问题」也再度浮出水面。

＊新闻回顾：‎兵役特例排除流行领域成就？韩议员举防弹少年团为例呼吁改善制度！‎

目前有许多声音认为兵役特惠不应局限於体育或纯艺术方面的成就，且防弹少年团近几年来接连为韩国缔造前所未有的纪录外，这次更以超越语言的方式让全球著迷於充满韩国传统元素的 “IDOL”，确实有达到「宣扬国威」、「为国争光」的意义。究竟政策是否会与时俱进地放宽认定范围，确实是颇有时代意义的焦点！





（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻