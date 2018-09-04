宋智孝無論戲劇《Lovely Horribly》綜藝《RM》完全不顧形象精彩演出～！ 《Running Man》李光洙自爆告白失敗經歷，「戀愛導師」劉在錫回應超過份～ 《北風》沒有女主角也能演出CP感？ 看黃晸玟李星民“玟民CP” 《我的ID是江南美人》車銀優只出現一瞬間的新髮色，其實是網漫男主的原色系？ 極推首爾周邊一日遊：春川必食辣炒雞扒，《無限挑戰》也來過！ 亞運會替補選手都能免服兵役，韓ARMY們向青瓦台請願：BTS是Billboard第一，我們也要免！ 恭喜 2PM 出道滿十週年！特展《2PM 10th Anniversary : 十次四季》今日開幕 BLACKPINK〈DDU-DU DDU-DU〉打入今夏 YouTube 全球熱門歌曲榜 前十名唯一韓團！ 囉嗦愛嘮叨的李瑞鎮其實心思超細膩！每次送禮物都能送到對方的心坎裡♥

2008 年 9 月 4 日，粗獷帥氣的「野獸偶像」2PM 正式誕生；在十年後的今天，一起來分享這十年來你和 2PM 共有的種種回憶吧！

今天韓國時間一過零點，JYP Entertainment 和 2PM 的官方網站便發出了出道十週年的海報，溫暖地慶祝這個意義非凡、值得紀念的大日子。

2008 年 2PM 以「10 分裡的 10 分」出道，野性十足的舞台魅力、堪比特技的華麗編舞讓他們的人氣迅速上升；在攜手走過十年的如今，雖然有一半成員都在軍中，不過除了玉澤演外的五人早已經和 JYP 續約，玉澤演則與 51K 簽約，今後依然會同時以 2PM 成員身份活動。



在這同時，2PM 的出道十週年紀念特展《2PM 10th Anniversary : 十次四季》今天也在首爾林 G 樓的 The Seouliteum 展場正式開幕了！

從青澀的新人時期一路在韓、日攻頂，在《2PM 10th Anniversary : 十次四季》裡不僅能看見 2PM 過去至今的所有專輯、服裝、珍貴錄像，還特地安排了能讓粉絲親身參與的小活動。即日起至 23 日的每天中午 12 點到晚間 8 點都開放參觀，還沒訂機票的 HOTTEST 現在下手應該還來得及哦！



（照片與影片來源：JYP Entertainment）

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