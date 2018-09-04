恭喜 2PM 出道满十周年！特展《2PM 10th Anniversary : 十次四季》今日开幕

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2008 年 9 月 4 日，粗犷帅气的「野兽偶像」2PM 正式诞生；在十年后的今天，一起来分享这十年来你和 2PM 共有的种种回忆吧！

今天韩国时间一过零点，JYP Entertainment 和 2PM 的官方网站便发出了出道十周年的海报，温暖地庆祝这个意义非凡、值得纪念的大日子。

2008 年 2PM 以「10 分里的 10 分」出道，野性十足的舞台魅力、堪比特技的华丽编舞让他们的人气迅速上升；在携手走过十年的如今，虽然有一半成员都在军中，不过除了玉泽演外的五人早已经和 JYP 续约，玉泽演则与 51K 签约，今后依然会同时以 2PM 成员身份活动。



在这同时，2PM 的出道十周年纪念特展《2PM 10th Anniversary : 十次四季》今天也在首尔林 G 楼的 The Seouliteum 展场正式开幕了！

从青涩的新人时期一路在韩、日攻顶，在《2PM 10th Anniversary : 十次四季》里不仅能看见 2PM 过去至今的所有专辑、服装、珍贵录像，还特地安排了能让粉丝亲身参与的小活动。即日起至 23 日的每天中午 12 点到晚间 8 点都开放参观，还没订机票的 HOTTEST 现在下手应该还来得及哦！



（照片与影片来源：JYP Entertainment）

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