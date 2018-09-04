《我的ID是江南美人》車銀優只出現一瞬間的新髮色，其實是網漫男主的原色系？

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本來第一眼覺得不行，但看到「這一幕」，又覺得可以了啊～！！！！（俗稱冷帥夜光色，帥到小編不要不要的，到底為了什麼而換髮色呢？）

大家追到最新一集的《我的ID是江南美人》了嗎？雖然相當虐心，不過相信剩下四集是會有好結果的，這部劇雖然營造了相當多「心動」的感覺，男女主角卻還沒交往也沒有KISS，進度真的是相當緩慢啊～（小無奈攤手）。

＊延伸閱讀：【《我的ID是江南美人》開播至今最虐的一集，只剩四集了～說好的發糖呢？】



回歸主題，車銀優的髮色在第12集突然換成了灰色系（霧感灰藍），忽然覺得設計師是不是在開玩笑～！！！只能說有顏也不能這麼任性啊，不過，網漫中男主角都炅錫就是灰髮色系，雖然不是同一種灰，但小編當時在看漫畫，覺得非常的帥氣呢。



那麼…車銀優在劇中換髮色的真正原因又是什麼呢？

1.單純為了錢！（以及不想被學長使喚做家事）

2.發現自己的真正心意，心境產生了變化～

3.因為女主說兩人只是朋友，感覺被甩了…

4.只是晚來的叛逆期XD

5.以上皆是，哈哈哈哈哈哈





▼雖然第一眼看覺得無法接受新髮色，但緊接著打中小編的…就是這一幕～！！！夜裡這個髮色也太好看，雪白肌膚加上紅唇，簡直完美～床前明月光，低頭看車車…XDDD。





而過了一段時間（不到半集）…又換回黑髮了～！果然還是黑髮最棒了～！！！帥…>///<



小編開心，多放幾張特寫～哈哈哈哈哈哈哈！！！



（截圖自：JTBC DRAMA）

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