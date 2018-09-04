《我的ID是江南美人》车银优只出现一瞬间的新发色，其实是网漫男主的原色系？

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本来第一眼觉得不行，但看到「这一幕」，又觉得可以了啊～！！！！（俗称冷帅夜光色，帅到小编不要不要的，到底为了什么而换发色呢？）

大家追到最新一集的《我的ID是江南美人》了吗？虽然相当虐心，不过相信剩下四集是会有好结果的，这部剧虽然营造了相当多「心动」的感觉，男女主角却还没交往也没有KISS，进度真的是相当缓慢啊～（小无奈摊手）。

＊延伸阅读：【《我的ID是江南美人》开播至今最虐的一集，只剩四集了～说好的发糖呢？】



回归主题，车银优的发色在第12集突然换成了灰色系（雾感灰蓝），忽然觉得设计师是不是在开玩笑～！！！只能说有颜也不能这么任性啊，不过，网漫中男主角都炅锡就是灰发色系，虽然不是同一种灰，但小编当时在看漫画，觉得非常的帅气呢。



那么…车银优在剧中换发色的真正原因又是什么呢？

1.单纯为了钱！（以及不想被学长使唤做家事）

2.发现自己的真正心意，心境产生了变化～

3.因为女主说两人只是朋友，感觉被甩了…

4.只是晚来的叛逆期XD

5.以上皆是，哈哈哈哈哈哈





▼虽然第一眼看觉得无法接受新发色，但紧接著打中小编的…就是这一幕～！！！夜里这个发色也太好看，雪白肌肤加上红唇，简直完美～床前明月光，低头看车车…XDDD。





而过了一段时间（不到半集）…又换回黑发了～！果然还是黑发最棒了～！！！帅…>///<



小编开心，多放几张特写～哈哈哈哈哈哈哈！！！



（截图自：JTBC DRAMA）

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