人家找兇手他找被害者？ 金倫奭電影《暗數殺人》鬥智朱智勛
電影 2018年8月31日 星期五13:56 Erin
電影《暗數殺人》中兩位主要演員金倫奭與朱智勛，呈現員警與瘋狂殺人犯的對立，令人期待。
先說明一下何謂《暗數殺人》，意思是說雖然有被害者的存在，不過卻因為沒有人報警而且也沒有找到屍體，因此這殺人案就不會被搜查，而案件就這樣默默石沉大海沒人關注。
《暗數殺人》描述在監獄中自白曾犯下七宗殺人案的殺人犯，與相信了這段自白而開始展開搜查的警察，中間將展開什麼樣的對立故事？演技派演員金倫奭在本次作品中，飾演聽信了殺人犯姜泰吾（朱智勛飾）的殺人告白，並揭發了令人難以置信的事實的一位刑警金賢民。
其實警察這樣的角色對金倫奭並不陌生，在先前的作品《追擊者》《反擊者》《絕密搜查》等等，他都曾扮演過不同個性的刑警角色，在新作《暗數殺人》中他所飾演的刑警金賢民，在殺人犯姜泰吾自白的各個事件中，直覺告訴他這是找不到屍體的暗數殺人，對於殺人犯無理的要求他也照單全收，只因為姜泰吾手中握有全部的線索，讓金賢民不願放棄搜查。
金賢民更不只是單純想找出真實犯人，更想知道這些所謂的被害人是否真實存在著，也希望能真的撫慰受害者，看金倫奭演出永不放棄的刑警，對決朱智勛這位思考異於常人的殺人犯，誰能勝出？《暗數殺人》將於10月在韓國上映，而在11月台灣也將正式與觀眾見面。
照片: 《暗數殺人》劇照
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