人家找凶手他找被害者？ 金伦奭电影《暗数杀人》斗智朱智勋
电影 2018年8月31日 星期五13:56 Erin
电影《暗数杀人》中两位主要演员金伦奭与朱智勋，呈现员警与疯狂杀人犯的对立，令人期待。
先说明一下何谓《暗数杀人》，意思是说虽然有被害者的存在，不过却因为没有人报警而且也没有找到尸体，因此这杀人案就不会被搜查，而案件就这样默默石沉大海没人关注。
《暗数杀人》描述在监狱中自白曾犯下七宗杀人案的杀人犯，与相信了这段自白而开始展开搜查的警察，中间将展开什么样的对立故事？演技派演员金伦奭在本次作品中，饰演听信了杀人犯姜泰吾（朱智勋饰）的杀人告白，并揭发了令人难以置信的事实的一位刑警金贤民。
其实警察这样的角色对金伦奭并不陌生，在先前的作品《追击者》《反击者》《绝密搜查》等等，他都曾扮演过不同个性的刑警角色，在新作《暗数杀人》中他所饰演的刑警金贤民，在杀人犯姜泰吾自白的各个事件中，直觉告诉他这是找不到尸体的暗数杀人，对於杀人犯无理的要求他也照单全收，只因为姜泰吾手中握有全部的线索，让金贤民不愿放弃搜查。
金贤民更不只是单纯想找出真实犯人，更想知道这些所谓的被害人是否真实存在著，也希望能真的抚慰受害者，看金伦奭演出永不放弃的刑警，对决朱智勋这位思考异於常人的杀人犯，谁能胜出？《暗数杀人》将於10月在韩国上映，而在11月台湾也将正式与观众见面。
照片: 《暗数杀人》剧照
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