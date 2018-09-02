BLACKPINK Jennie被質疑態度散漫，在舞臺上劃水？
明星 2018年9月2日 星期日07:45 ZJM
BLACKPINK JENNIE被稱為「YG小公主」，恃寵而驕了嗎？
近日有網友將BLACKPINK Jennie近來在商演或者大學校慶活動的部分片段剪輯合併在一個影片中，指責Jennie表演態度差，引起網友們熱議。
BLACKPINK Jennie的出色實力是毋庸置疑的，Vocal、Rap、Dance每項單獨拎出來都無可挑剔，因而被稱為「全能ACE」，外貌和身材更是卓越出眾。
有網友表示：「別的團員一直在努力跳，珍妮一直在劃水」、「身為blink也覺得Jennie令人失望了」等等。
有些網友留言表示：「這也太針對Jennie了，感覺在挑撥」、「唱歌是有認真唱」、「她只是比起舞蹈，更重視唱歌這部分」、「看了影片其實沒有很散嗎啊」。
▼Jennie的正確打開方式是這樣的。
圖：IG@jennierubyjane、YouTube DaftTaengk
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留言/評論
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我覺得跟機器人一樣完美的划水動作相當優秀ㄏㄏㄏㄏ
3小時前
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說不定人家是那個來⋯我們都不是Jennie 無法隨便下定論
3小時前
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其實很多團體成員都會在自己的走位去到其他成員後面時，跳得比較輕鬆只要動作一致就好，多數是為了保存體力，等自己換到了比較靠前的位置就會恢復力度...
嗯... 有些表演看著Jennie的確散漫了點，有點心不在焉的感覺，有些我就覺得還好 😂
1小時前
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不就是黑粉腦粉故意貼標嗎？商演活動互動為主，難道拿麥克風唱歌也要用力跳才不叫划水？黑粉眼中光走位就在划吧
2小時前