BLACKPINK Jennie被質疑態度散漫，在舞臺上劃水？

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BLACKPINK JENNIE被稱為「YG小公主」，恃寵而驕了嗎？



近日有網友將BLACKPINK Jennie近來在商演或者大學校慶活動的部分片段剪輯合併在一個影片中，指責Jennie表演態度差，引起網友們熱議。



BLACKPINK Jennie的出色實力是毋庸置疑的，Vocal、Rap、Dance每項單獨拎出來都無可挑剔，因而被稱為「全能ACE」，外貌和身材更是卓越出眾。





有網友表示：「別的團員一直在努力跳，珍妮一直在劃水」、「身為blink也覺得Jennie令人失望了」等等。



有些網友留言表示：「這也太針對Jennie了，感覺在挑撥」、「唱歌是有認真唱」、「她只是比起舞蹈，更重視唱歌這部分」、「看了影片其實沒有很散嗎啊」。



▼Jennie的正確打開方式是這樣的。



圖：IG@jennierubyjane、YouTube DaftTaengk

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