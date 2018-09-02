BLACKPINK Jennie被质疑态度散漫，在舞台上划水？
明星 2018年9月2日 星期日07:45 ZJM
BLACKPINK JENNIE被称为「YG小公主」，恃宠而骄了吗？
近日有网友将BLACKPINK Jennie近来在商演或者大学校庆活动的部分片段剪辑合并在一个影片中，指责Jennie表演态度差，引起网友们热议。
BLACKPINK Jennie的出色实力是毋庸置疑的，Vocal、Rap、Dance每项单独拎出来都无可挑剔，因而被称为「全能ACE」，外貌和身材更是卓越出众。
有网友表示：「别的团员一直在努力跳，珍妮一直在划水」、「身为blink也觉得Jennie令人失望了」等等。
有些网友留言表示：「这也太针对Jennie了，感觉在挑拨」、「唱歌是有认真唱」、「她只是比起舞蹈，更重视唱歌这部分」、「看了影片其实没有很散吗啊」。
▼Jennie的正确打开方式是这样的。
图：IG@jennierubyjane、YouTube DaftTaengk
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留言/评论
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我覺得跟機器人一樣完美的划水動作相當優秀ㄏㄏㄏㄏ
3小时前
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哈哈哈哈哈哈哈看到一群龍蝦護航 開啟美好的早晨 護航有沒有別招啊
1.月經來 每次都月經來哦 那要不要建議金珍妮看婦產科
2.商演以互動為主？如果大家都划水 當初就不會有些團因為商演飯拍逆襲音源 被召回音放節目 改變她們人生
3.反正都是黑酸起舞 韓國沒討論 笑死 楊爸爸控評認真呢 了解一下你們爸爸？
51分前
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其實很多團體成員都會在自己的走位去到其他成員後面時，跳得比較輕鬆只要動作一致就好，多數是為了保存體力，等自己換到了比較靠前的位置就會恢復力度...
嗯... 有些表演看著Jennie的確散漫了點，有點心不在焉的感覺，有些我就覺得還好 😂
1小时前
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說不定人家是那個來⋯我們都不是Jennie 無法隨便下定論
3小时前