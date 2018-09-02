BLACKPINK Jennie被质疑态度散漫，在舞台上划水？

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BLACKPINK JENNIE被称为「YG小公主」，恃宠而骄了吗？



近日有网友将BLACKPINK Jennie近来在商演或者大学校庆活动的部分片段剪辑合并在一个影片中，指责Jennie表演态度差，引起网友们热议。



BLACKPINK Jennie的出色实力是毋庸置疑的，Vocal、Rap、Dance每项单独拎出来都无可挑剔，因而被称为「全能ACE」，外貌和身材更是卓越出众。





有网友表示：「别的团员一直在努力跳，珍妮一直在划水」、「身为blink也觉得Jennie令人失望了」等等。



有些网友留言表示：「这也太针对Jennie了，感觉在挑拨」、「唱歌是有认真唱」、「她只是比起舞蹈，更重视唱歌这部分」、「看了影片其实没有很散吗啊」。



▼Jennie的正确打开方式是这样的。



图：IG@jennierubyjane、YouTube DaftTaengk

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