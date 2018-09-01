IU 出道十週年啦！紀念見面會貼心「分級」票價超佛心

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本月 18 日就是 IU 出道滿十週年的日子了，陪著許多人長大乘家、也陪著許多人邁入青春的她，今年當然也會依約和粉絲相見囉！

從 IU 出道就合作至今的經紀公司 Kakao M 本週宣布：「IU 將於 9 月 15 日傍晚在首爾的環球藝術中心，舉行出道十週年紀念粉絲見面會《IU+》。」並公開了兩個版本的預告海報。

特別的是，粉絲群遍佈男女老少的 IU 這次特別安排兩個場次，第一場是專屬於 10 代 UAENA 的 “Talk to I10U”，第二場則是限定 2000 年 2 月 29 日後出生的 UAENA 才能參加的 “Invitat10n”，創意十足的命名和企劃讓人十分期待，全場 35000 韓元（約合台幣 969 元）的票價也讓粉絲在大呼佛心之餘也害怕搶票難度更高。

下個月 4 日晚間八點就鞥上 MelOn Ticket 預購《IU+》的門票，先祝 UAENA 們搶票成功囉！





（照片與影片來源：Kakao M）

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