IU 出道十周年啦！纪念见面会贴心「分级」票价超佛心

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本月 18 日就是 IU 出道满十周年的日子了，陪著许多人长大乘家、也陪著许多人迈入青春的她，今年当然也会依约和粉丝相见罗！

从 IU 出道就合作至今的经纪公司 Kakao M 本周宣布：「IU 将於 9 月 15 日傍晚在首尔的环球艺术中心，举行出道十周年纪念粉丝见面会《IU+》。」并公开了两个版本的预告海报。

特别的是，粉丝群遍布男女老少的 IU 这次特别安排两个场次，第一场是专属於 10 代 UAENA 的 “Talk to I10U”，第二场则是限定 2000 年 2 月 29 日后出生的 UAENA 才能参加的 “Invitat10n”，创意十足的命名和企划让人十分期待，全场 35000 韩元（约合台币 969 元）的票价也让粉丝在大呼佛心之余也害怕抢票难度更高。

下个月 4 日晚间八点就鞥上 MelOn Ticket 预购《IU+》的门票，先祝 UAENA 们抢票成功罗！





（照片与影片来源：Kakao M）

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