《You Quiz On The Block》首播有遺憾 大神劉在錫也有不靈的時候

國民MC劉在錫首度加盟tvN綜藝，《You Quiz On The Block》（又譯：《劉在街頭》；《劉QUIZ ON THE BLOCK》）從開播前就備受關注，然而29日的首播卻在遺憾聲中結束。
這是一檔依賴於劉在錫主持能力的街頭猜謎節目，由他和曹世鎬搭檔，兩人搬著桌椅在街上拉著市民暢聊，這個過程中其中一人要解答題目，若全部答對節目組會立刻送上100萬（韓幣）的獎金。 獨特的節目構成自然也引起了觀眾的關注。
首播中，兩位主持人邂逅了不少市民，有剛結束旅行的職場人士，還有可愛的兒童，大家緩緩道出各自的生活。 第一筆百萬獎金由在韓國生活了10年的一對外國情侶獲得。
節目聚焦在了民眾的故事上，和曾經在《無限挑戰》中出現過的「稍等」環節極為相似，都是主持人傾聽民眾的故事。
而劉在錫和曹世鎬早在各類綜藝中展現了默契的合作，兩人的配合稱得上是天衣無縫。 劉在錫主導採訪，曹世鎬見縫插針，兩人盡全力為市民們帶去歡樂。
然而，大家也許是忘了這是一檔猜謎節目，節目中突然出現的、且毫無懸念的重複謎題讓節目效果大打折扣。 節目組原意是想打造出一檔與眾不同的猜謎節目，但明顯心有餘而力不足。
嘗試的想法值得稱讚，而確實也存在遺憾，節目組是否太過於倚重劉在錫的主持能力，反倒忘了節目內容才是決勝的要素？
（圖源：《You Quiz On The Block》節目截圖）
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