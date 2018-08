【不定時更新!】9月份有誰會來台灣跟大家見面呢? 「超越時間的好聲音」SG Wannabe 終於要全員回歸! 這間Pet Cafe,不但狗狗很可愛,而且很多打卡點! FTIsland李洪基、河鉉雨、尹度玹改編翻唱防彈少年團《DNA》 iKON 海外巡演規模升級 首度登陸南半球唱進澳洲! 想拍到活蹦亂跳的Wanna One姜丹尼爾的清晰照?站姐們辛苦了~ [有片]《婚禮的那一天》金英光記者會上下跪謝罪?導演:“對不起大家” 《You Quiz On The Block》首播有遺憾 大神劉在錫也有不靈的時候 《花樣爺爺Returns》不僅只是一部旅遊綜藝:娛樂圈長者為後輩們做出的正確榜樣! 連鎖影院品牌CGV 9月進駐荔枝角D2 Place TWO!開設全球首個以孔劉為主題的K Star電影館 韓劇 九月新劇 – 古今多元、眼花撩亂

國民MC劉在錫首度加盟tvN綜藝,《You Quiz On The Block》(又譯:《劉在街頭》;《劉QUIZ ON THE BLOCK》)從開播前就備受關注,然而29日的首播卻在遺憾聲中結束。

這是一檔依賴於劉在錫主持能力的街頭猜謎節目,由他和曹世鎬搭檔,兩人搬著桌椅在街上拉著市民暢聊,這個過程中其中一人要解答題目,若全部答對節目組會立刻送上100萬(韓幣)的獎金。 獨特的節目構成自然也引起了觀眾的關注。

首播中,兩位主持人邂逅了不少市民,有剛結束旅行的職場人士,還有可愛的兒童,大家緩緩道出各自的生活。 第一筆百萬獎金由在韓國生活了10年的一對外國情侶獲得。



節目聚焦在了民眾的故事上,和曾經在《無限挑戰》中出現過的「稍等」環節極為相似,都是主持人傾聽民眾的故事。

而劉在錫和曹世鎬早在各類綜藝中展現了默契的合作,兩人的配合稱得上是天衣無縫。 劉在錫主導採訪,曹世鎬見縫插針,兩人盡全力為市民們帶去歡樂。

然而,大家也許是忘了這是一檔猜謎節目,節目中突然出現的、且毫無懸念的重複謎題讓節目效果大打折扣。 節目組原意是想打造出一檔與眾不同的猜謎節目,但明顯心有餘而力不足。



嘗試的想法值得稱讚,而確實也存在遺憾,節目組是否太過於倚重劉在錫的主持能力,反倒忘了節目內容才是決勝的要素?

(圖源:《You Quiz On The Block》節目截圖)

