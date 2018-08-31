《You Quiz On The Block》首播有遗憾 大神刘在锡也有不灵的时候

国民MC刘在锡首度加盟tvN综艺，《You Quiz On The Block》（又译：《刘在街头》；《刘QUIZ ON THE BLOCK》）从开播前就备受关注，然而29日的首播却在遗憾声中结束。
这是一档依赖於刘在锡主持能力的街头猜谜节目，由他和曹世镐搭档，两人搬著桌椅在街上拉著市民畅聊，这个过程中其中一人要解答题目，若全部答对节目组会立刻送上100万（韩币）的奖金。 独特的节目构成自然也引起了观众的关注。
首播中，两位主持人邂逅了不少市民，有刚结束旅行的职场人士，还有可爱的儿童，大家缓缓道出各自的生活。 第一笔百万奖金由在韩国生活了10年的一对外国情侣获得。
节目聚焦在了民众的故事上，和曾经在《无限挑战》中出现过的「稍等」环节极为相似，都是主持人倾听民众的故事。
而刘在锡和曹世镐早在各类综艺中展现了默契的合作，两人的配合称得上是天衣无缝。 刘在锡主导采访，曹世镐见缝插针，两人尽全力为市民们带去欢乐。
然而，大家也许是忘了这是一档猜谜节目，节目中突然出现的、且毫无悬念的重复谜题让节目效果大打折扣。 节目组原意是想打造出一档与众不同的猜谜节目，但明显心有余而力不足。
尝试的想法值得称赞，而确实也存在遗憾，节目组是否太过於倚重刘在锡的主持能力，反倒忘了节目内容才是决胜的要素？
（图源：《You Quiz On The Block》节目截图）
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