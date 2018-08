【不定时更新!】9月份有谁会来台湾跟大家见面呢? 「超越时间的好声音」SG Wannabe 终於要全员回归! 这间Pet Cafe,不但狗狗很可爱,而且很多打卡点! FTIsland李洪基、河铉雨、尹度玹改编翻唱防弹少年团《DNA》 iKON 海外巡演规模升级 首度登陆南半球唱进澳洲! 想拍到活蹦乱跳的Wanna One姜丹尼尔的清晰照?站姐们辛苦了~ [有片]《婚礼的那一天》金英光记者会上下跪谢罪?导演:“对不起大家” 《You Quiz On The Block》首播有遗憾 大神刘在锡也有不灵的时候 《花样爷爷Returns》不仅只是一部旅游综艺:娱乐圈长者为后辈们做出的正确榜样! 连锁影院品牌CGV 9月进驻荔枝角D2 Place TWO!开设全球首个以孔刘为主题的K Star电影馆 韩剧 九月新剧 – 古今多元、眼花撩乱

国民MC刘在锡首度加盟tvN综艺,《You Quiz On The Block》(又译:《刘在街头》;《刘QUIZ ON THE BLOCK》)从开播前就备受关注,然而29日的首播却在遗憾声中结束。

这是一档依赖於刘在锡主持能力的街头猜谜节目,由他和曹世镐搭档,两人搬著桌椅在街上拉著市民畅聊,这个过程中其中一人要解答题目,若全部答对节目组会立刻送上100万(韩币)的奖金。 独特的节目构成自然也引起了观众的关注。

首播中,两位主持人邂逅了不少市民,有刚结束旅行的职场人士,还有可爱的儿童,大家缓缓道出各自的生活。 第一笔百万奖金由在韩国生活了10年的一对外国情侣获得。



节目聚焦在了民众的故事上,和曾经在《无限挑战》中出现过的「稍等」环节极为相似,都是主持人倾听民众的故事。

而刘在锡和曹世镐早在各类综艺中展现了默契的合作,两人的配合称得上是天衣无缝。 刘在锡主导采访,曹世镐见缝插针,两人尽全力为市民们带去欢乐。

然而,大家也许是忘了这是一档猜谜节目,节目中突然出现的、且毫无悬念的重复谜题让节目效果大打折扣。 节目组原意是想打造出一档与众不同的猜谜节目,但明显心有余而力不足。



尝试的想法值得称赞,而确实也存在遗憾,节目组是否太过於倚重刘在锡的主持能力,反倒忘了节目内容才是决胜的要素?

(图源:《You Quiz On The Block》节目截图)

