連鎖影院品牌CGV 9月進駐荔枝角D2 Place TWO！開設全球首個以孔劉為主題的K Star電影館

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韓國領先影院品牌CJ CGV在荔枝角D2 Place二期設立的香港CGV Cinemas D2 Place將於9月正式開幕!CGV為韓國最大的連鎖電影院，在全球國際影院品牌排名第五，戲院分佈在世界各地包括中國、越南、印尼、緬甸、土耳其及美國即將開幕的香港CGV Cinemas D2 Place設有4個主題影廳提供500個座位，包括全港首個以韓星為主題的CGV電影館「孔劉館」令人相當期待。

作為影院品牌的先驅，CGV一直致力為觀眾提供不一樣的影院體驗，並期望為電影業啟發創新思維及帶來正面影響。是次於香港開設「孔劉館」是CGV首次以韓國明星為主題命名其下的電影館。CGV把影廳命名為「孔劉館」，以表揚孔劉在提高韓國電影於全球的知名度，以及促進韓國電影業發展所作出的貢獻。



孔劉於2016年主演的屍殺列車風靡亞洲，更創下全球逾8千萬美元的票房，榮登香港、馬來西亞及新加玻等2016年票房最高的韓國電影；而他於2011年主演的另一套作品、根據真實的社會案件拍成的電影熔爐在當時引起了韓國社會極大的迴響，最終成功促使當地政府通過「性侵害防止修正案」。不論是主演電影的內容深度還是票房的號召力，均能反映到孔劉在韓國電影界裏不容忽視的影響力。



為給予電影觀眾另類的「小驚喜」，「孔劉館」的設計加入不少與孔劉相關的素材，讓觀眾可在欣賞電影之餘發掘館內各處他的「足跡」。K Star 電影館作為全港首個以電影明星命名的戲院主題館，CGV此舉將為香港電影院行業的發展帶來嶄新的概念思維。CGV亦承諾將日後「孔劉館」部分的票房收入捐出以支持香港電影或培育新晉導演及演員等工作，為香港本土電影發展出一分力。

得悉設立「孔劉館」一事，孔劉本人亦表示相當高興：「首先要祝賀香港CGV Cinemas D2 Place孔劉館即將正式開幕，而作為演員能有一個以自己名字命名的電影館實在是非常榮幸，希望大家可以在『孔劉館』中舒適地觀賞電影，享受電影帶來的樂趣。」



此外，CGV Cinemas D2 Place亦設立全港首個ScreenX影廳。ScreenX屬CGV自家研發、配備270度的投影技術，令電影的放映不再是僅僅局限於一面銀幕上，而是擴展至影廳兩側的牆壁實現三屏全景放映，讓觀眾彷彿身處電影其中，無疑能給予觀眾全新的體驗，顛覆觀賞電影的傳統。



隨著香港CGV Cinemas D2 Place 在今年9月正式開幕，不論是「孔劉館」還是Screen X的技術，CGV大膽創新的想法令人更為期待其日後在本港影院行業的發展。



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