连锁影院品牌CGV 9月进驻荔枝角D2 Place TWO！开设全球首个以孔刘为主题的K Star电影馆

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韩国领先影院品牌CJ CGV在荔枝角D2 Place二期设立的香港CGV Cinemas D2 Place将於9月正式开幕!CGV为韩国最大的连锁电影院，在全球国际影院品牌排名第五，戏院分布在世界各地包括中国、越南、印尼、缅甸、土耳其及美国即将开幕的香港CGV Cinemas D2 Place设有4个主题影厅提供500个座位，包括全港首个以韩星为主题的CGV电影馆「孔刘馆」令人相当期待。

作为影院品牌的先驱，CGV一直致力为观众提供不一样的影院体验，并期望为电影业启发创新思维及带来正面影响。是次於香港开设「孔刘馆」是CGV首次以韩国明星为主题命名其下的电影馆。CGV把影厅命名为「孔刘馆」，以表扬孔刘在提高韩国电影於全球的知名度，以及促进韩国电影业发展所作出的贡献。



孔刘於2016年主演的尸杀列车风靡亚洲，更创下全球逾8千万美元的票房，荣登香港、马来西亚及新加玻等2016年票房最高的韩国电影；而他於2011年主演的另一套作品、根据真实的社会案件拍成的电影熔炉在当时引起了韩国社会极大的回响，最终成功促使当地政府通过「性侵害防止修正案」。不论是主演电影的内容深度还是票房的号召力，均能反映到孔刘在韩国电影界里不容忽视的影响力。



为给予电影观众另类的「小惊喜」，「孔刘馆」的设计加入不少与孔刘相关的素材，让观众可在欣赏电影之余发掘馆内各处他的「足迹」。K Star 电影馆作为全港首个以电影明星命名的戏院主题馆，CGV此举将为香港电影院行业的发展带来崭新的概念思维。CGV亦承诺将日后「孔刘馆」部分的票房收入捐出以支持香港电影或培育新晋导演及演员等工作，为香港本土电影发展出一分力。

得悉设立「孔刘馆」一事，孔刘本人亦表示相当高兴：「首先要祝贺香港CGV Cinemas D2 Place孔刘馆即将正式开幕，而作为演员能有一个以自己名字命名的电影馆实在是非常荣幸，希望大家可以在『孔刘馆』中舒适地观赏电影，享受电影带来的乐趣。」



此外，CGV Cinemas D2 Place亦设立全港首个ScreenX影厅。ScreenX属CGV自家研发、配备270度的投影技术，令电影的放映不再是仅仅局限於一面银幕上，而是扩展至影厅两侧的墙壁实现三屏全景放映，让观众彷佛身处电影其中，无疑能给予观众全新的体验，颠覆观赏电影的传统。



随著香港CGV Cinemas D2 Place 在今年9月正式开幕，不论是「孔刘馆」还是Screen X的技术，CGV大胆创新的想法令人更为期待其日后在本港影院行业的发展。



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