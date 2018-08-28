宋承憲、Krystal新劇《Player》第二版人物預告公開，期待四人幫的帥氣合作！

宋承憲、Krystal新劇《Player》第二版人物預告公開，期待四人幫的帥氣合作！

韓劇   2018年8月28日   星期二15:36   MiJimin  

「爽劇」預感爆發，宋承憲對觀眾瘋狂耍帥…結果被其他三人大吐槽～XDDD。

OCN全新週末劇《Player》講述由天才騙子、駭客高手、賽車手和天生打手組成的四人幫，一起詐騙有著不義之財的人，將違法財產回饋社會的故事。

▼宋承憲IG昨日再次上傳四人合照，看來OPPA真的很愛這團體～：

第二版預告則是四人聚在秘密基地，由宋承憲一一介紹大家是誰…

▼我們團隊最厲害的駭客炳旻（李施彥　飾）。

▼天生打手振雄（太元碩　飾）。

▼最強賽車手雅玲（鄭秀晶Krystal 飾）。

▼還有我，天才騙子赫利（宋承憲 飾），取回你所有的不義之財，將一切清除乾淨的盜賊們～！

▼第二版人物預告：

Krystal：快點上車吧！
李施彥：前面是有人嗎？
太元碩：已經很帥了，快上車吧。
李施彥/太元碩：上車前你到底是在看什麼啊？！
宋承憲：（最後再拋個媚眼..）

真的是太期待啦～！《Player》預計接檔《Voice 2》在9月29日播出。

（截圖自：OCN）

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