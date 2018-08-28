宋承宪、Krystal新剧《Player》第二版人物预告公开，期待四人帮的帅气合作！
韩剧 2018年8月28日 星期二15:36 MiJimin
「爽剧」预感爆发，宋承宪对观众疯狂耍帅…结果被其他三人大吐槽～XDDD。
OCN全新周末剧《Player》讲述由天才骗子、骇客高手、赛车手和天生打手组成的四人帮，一起诈骗有著不义之财的人，将违法财产回馈社会的故事。
▼宋承宪IG昨日再次上传四人合照，看来OPPA真的很爱这团体～：
第二版预告则是四人聚在秘密基地，由宋承宪一一介绍大家是谁…
▼我们团队最厉害的骇客炳旻（李施彦 饰）。
▼天生打手振雄（太元硕 饰）。
▼最强赛车手雅玲（郑秀晶Krystal 饰）。
▼还有我，天才骗子赫利（宋承宪 饰），取回你所有的不义之财，将一切清除干净的盗贼们～！
▼第二版人物预告：
Krystal：快点上车吧！
李施彦：前面是有人吗？
太元硕：已经很帅了，快上车吧。
李施彦/太元硕：上车前你到底是在看什么啊？！
宋承宪：（最后再抛个媚眼..）
真的是太期待啦～！《Player》预计接档《Voice 2》在9月29日播出。
（截图自：OCN）
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