[有片]電影《婚禮的那一天》人氣高 上映僅六日即突破100萬觀影人次
電影 2018年8月28日 星期二14:23 Erin
電影《婚禮的那一天》目前依舊為Boxoffice的票房排行冠軍，上映以來的累積人數已突破100萬人次，成績亮眼。
透過28日上午電影振興委員會的報告中，《婚禮的那一天》在8月27日單日即衝出了10萬4238的觀影人次，上映六天累積人次已破100萬人次，超越了韓國經典純愛電影《初戀築夢101》（韓原名《建築學概論》）上映首周70多萬人次的成績，票房表現非常出色。《婚禮的那一天》描述深信3秒鐘就能愛上一個人的乘熙（朴寶英飾）與眼中只有乘熙的宇延（金英光飾），讓觀眾們再度重溫初戀的美好。
目前Boxoffice排名第二的是《致命目擊》，也已累積224萬多的觀影人次，目擊到一樁兇殺案的李星民，同時也被兇手發現而成為下一個滅口的目標，他是否能順利逃出魔掌？令觀眾們相當好奇。
第三名則是引領風潮的電影《與神同行2》，在韓國累積觀影人次以達到近1200萬人，在台灣更是表現不俗，票房大破4億大關，使者們在這一集裡將解開千年前的身世，其間的因果引人省思，加上本集新角色成造神馬東石的加入，更增添了不少逗趣場面。
第四名則是同樣為李星民與朱智勛所主演的《北風》，目前韓國累積觀影人次近470萬人，劇情描述在1990年代的黑金星行動，黃晸玟穿梭於南北韓高層之間，發現了其間的交易並不單純，是一部氣氛緊張一觸即發的諜報電影。第五名則為外國續集電影《媽媽咪啊！2》，目前累積176萬多觀影人次。主角們還特別錄製了影片問候台灣關眾們喔!
前四名的電影，台灣的觀眾們不用等待太久，《與神同行2》目前仍在台灣香港熱映中，《北風》也即將在9月7日與台灣觀眾們見面，《致命目擊》《婚禮的那一天》兩部電影，台灣觀眾也可於9月14日進戲院支持喔！
照片/影片：車庫娛樂、采昌國際多媒體、catchplay
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